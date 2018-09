Grmoja: U veleposlanstvima se protupravno trošio novac. MVEP: Prijava je odbačena

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja danas je na konferenciji za medije u Saboru ustvrdio kako je u dva veleposlanstva RH – u Washingtonu i Canberri – došlo do protupravnog trošenja državnog novca. Jedan od ta dva slučaja, kazao je, dokazuje i izvješće Državne revizije za prošlu godinu, a uz njega je na konferenciji za medije bio i zaposlenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova Damir Sabljak koji spomenute slučajeve, kako kaže, mjesecima neuspješno prijavljuje nadležnim institucijama. U MVEP-u pak kažu da je USKOK odbacio Sabljakovu kaznenu prijavu te da je potpuna je laž i manipulacija koju iznosi zastupnik Grmoja kako „ministrica Pejčinović Burić nije poduzela ništa niti pokrenula bilo kakav postupak".

Grmoja je o spomenutim slučajevima već govorio u Saboru, proljetos u slobodnim raspravama, te u srijedu na aktualnom prijepodnevu kada je o njima pitao i premijera, no odgovor nije dobio. Tvrdi kako nikad više pritisaka nije doživio ne bi li odustao od današnje konferencije za medije, no nije želio govoriti o imenima ljudi koji su ga pritiskali.

Pogledajte video s konferencije:

[video: 26873 / ]

Prvi slučaj o kojem je danas govorio tiče se veleposlanstva u Washingtonu za koji je Ured državne revizije 2017. u objavljenom Izvješću utvrdio da je godinama kršilo Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova i protupravno isplatilo 1,900.000 kuna lokalnim osobama.

– Jednoj je osobi za gospodarske poslove isplaćeno 1,700.000 kuna na temelju protupravno sklopljenih ugovora, a drugoj osobi za administrativne poslove isplaćeno je 200.000 kuna bez ikakvog ugovora. Revizija je utvrdila da je protupravne isplate odobravao osobno gospodin Josip Paro, bivši veleposlanik u Washingtonu. Citiram nalaz Revizije sa stranice 18.: "Mjesečne naknade u navedenom iznosu isplaćivane su bez zaključenog ugovora do 13. svibnja 2017., a odobravao ih je veleposlanik Republike Hrvatske u Washingtonu" – kazao je Grmoja.

Pogledajte video s konferencije:

[video: 26874 / ]

Drugi slučaj, nastavio je Grmoja, tiče se kršenja Pravilnika Ministarstva.

– Na Internetu je dostupna lista Protokola Novog Zelanda iz 2016. s upisanom radnim rasporedom glavne tajnice Ministarstva gospođe Lorete Bertoša-Kušen u hrvatskom veleposlanstvu u Canberri, gdje joj je muž u isto vrijeme bio veleposlanik. Prema Pravilniku Ministarstva izrijekom je bilo zabranjeno raspoređivati članove uže obitelji veleposlanika u veleposlanstvima kojima ti isti veleposlanici upravljaju. Na internetu su dostupni dokazi o brojnim putovanjima gospođe Bertoša-Kušen po Australiji i Novom Zelandu u oba svojstva – supruge veleposlanika i zaposlenice. Tek treba izračunati koliko je državnog novca protupravnim rasporedom prisvojila gospođa Bertoša-Kušen i tko joj je taj novac protupravno isplaćivao – poručio je Grmoja.

Ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić bila je dužna, tvrdi Grmoja, prema Zakonu o državnim službenicima, pokrenuti postupke zbog teške povrede službene dužnosti protiv državnih službenika koji su sudjelovali u razotkrivenom protupravnom trošenju državnog novca, te iz službe udaljiti počinitelje do okončanja postupaka, no dosad, kritizira, to nije napravila.

– Zakon ministricu također obvezuje na pokretanje postupaka, no ministrica postupke i dalje ne pokreće iako je još prije 11 mjeseci doznala za teške povrede službene dužnosti u veleposlanstvima Washington i Canberra, a zakonski rok zastare pokretanja postupka iznosi 12 mjeseci od saznanja – objašnjava Grmoja te ministricu optužuje da zapravo "gospodina Paru i gospođu Bertoša-Kušen pokušava spasiti od pokretanja postupka".

– Pozvao sam na ovu konferenciju gospodina Damira Sabljaka koji već mjesecima nadležnim tijelima državne vlasti dostavlja dokumente kako bi se u Državni proračun vratio protupravno potrošen i prisvojen novac hrvatskih građana, a razotkriveni počinitelji sankcionirali prema Zakonu o državnim službenicima i Kaznenom zakonu – rekao je Grmoja.

Zaposlenik MVEP-a Damir Sabljak kaže kako je dokumente o protupravnom trošenju i prisvajanju državnog novca u sklopu podnesene kaznene prijave dostavio bivšem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu, a onda i njegovu nasljedniku Draženu Jeleniću.

– U siječnju 2018. od gospodina Cvitana predstavkom sam zatražio da me DORH pozove na svjedočenje. DORH me do danas nije pozvao na svjedočenje niti mi je dostavio odluku o mojoj kaznenoj prijavi, što je dužan učiniti u roku od 6 mjeseci od podnošenja prijave – prigovara Sabljak te dodaje kako je i od ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića prije više od dva mjeseca predstavkom zatražio provođenje nadzora rada DORH-a, no do danas od Ministarstva pravosuđa nije zaprimio nalaz o provedenom nadzoru. Prijavu zbog kršenja načela obnašanja javnih dužnosti podnio je i predsjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataši Novaković, no i tu, tvrdi, još čeka odgovor.

– Gospodin Dražen Jelenić, gospodin Dražen Bošnjaković i gospođa Nataša Novaković na sadašnje položaje postavljeni su voljom političke strukture vođene predsjednikom Vlade gospodinom Plenkovićem koji im je prekjučer u Saboru poslao jasnu političku uputu ustvrdivši, citiram: "Takve i slične predstavke na kraju ne vode najčešće ničemu." Stoga sam prije tri dana podnio pritužbu Nacionalnom vijeću Hrvatskog sabora za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije i nadam se da će me bez odgađanja pozvati na javno svjedočenje kako bi se pokradeni hrvatski porezni obveznici osobno uvjerili tko su osobe koje su zlorabile službene položaje za protupravno trošenje i prisvajanje državnog novca, kao i za pružanje političke i pravosudne zaštite razotkrivenim počiniteljima – zaključio je Sabljak dodavši kako sve ovo radi jer je svaki građanin dužan štititi javni interes.

Nakon konferencije oglasilo se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova iz kojeg poručuju da je USKOK odbacio Sabljakovu prijavu.

U MVEP-u kažu da su prekjučer primili rješenje USKOK-a, kojim je odbačena kaznena prijava Damira Sabljaka vezana uz raspored mr. sc. Lorete Bertoša-Kušen u Australiju, kao i uz Sabljakove tvrdnje vezane uz nalaz Državnog ureda za reviziju o lokalno angažiranim osobama u Veleposlanstvu RH u Washingtonu tijekom 2016. godine, u vrijeme mandata veleposlanika RH Joška Pare.

"Iako je predmetna kaznena prijava podnesena protiv 'nepoznatog počinitelja', medijskim objavama, kao i raspravama u Hrvatskom saboru neutemeljeno je imenovan veći broj državnih službenika, osoba imenovanih na dužnost, kao i državnih dužnosnika kao počinitelja navodnih prijevara i prikrivanja istih u službi vanjskih poslova Republike Hrvatske. Sve teze o organiziranoj prijevari i prikrivanju istih ovim su Rješenjem u potpunosti demantirane", stoji u priopćenju MVEP-a.

"Potpuna je laž i manipulacija koju iznosi zastupnik Grmoja kako „ministrica Pejčinović Burić nije poduzela ništa niti pokrenula bilo kakav postupak“. Iz Rješenja USKOK-a jasno je kako je MVEP RH bez odlaganja poduzeo sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, bez obzira na to što se radi o događajima iz razdoblja kada su drugi ministri vodili MVEP, tj. koje je prethodilo stupanju na dužnost aktualne potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Na temelju utvrđenih činjenica, a što je potvrđeno i navedenim Rješenjem USKOK-a, ne postoje elementi za pokretanje postupaka zbog povrede službene dužnosti protiv državnih službenika u MVEP-u RH", navodi MVEP.

Pogledajte video - Nikola Grmoja i Andrej Plenković u Saboru