Greta Thunberg uhićena na prosvjedu u Danskoj: 'Ona vidi da su ovakve akcije nužne'

Švedska aktivistica Greta Thunberg jedna je od šest osoba koje su uhićene jutros na pro-palestinskom prosvjedu u Kopenhagenu, pišu lokalni mediji, koji posjeduju snimke uhićenja članova pokreta "Studenti protiv okupacije". Danska policija potvrdila je intervenciju na Sveučilištu, te navela da su prosvjednici uhićeni zbog remećenja javnog reda i mira, no nisu komentirali je li među njima Thunberg.

Mlada Šveđanka na Instagramu je objavila snimku naoružanih policijskih službenika koji pokušavaju na silu ući u zgradu u kojoj se nalazi administracija Sveučilišta u Kopenhagenu. Potvrdila je da se nalazi na prosvjedu i napisala da su se odlučili na ovakvu akciju jer Sveučilište već tri godine ignorira njihove zahtjeve za prekid suradnje s izraelskim sveučilištima.

Salam El Youssef, glasnogovornik Studenata protiv okupacije, kazao je danskoj TV 2 da je vidio policijske službenike kako odvlače Gretu Thunberg i druge prosvjednike. "Slušaju nas samo kada postavimo šatore, kada organiziramo ovakve akcije. Greta je vidjela da su one nužne, a i mi to vidimo" poručio je.

U prosvjedu je sudjelovalo 20-ak osoba. Policija je ostala na terenu nakon akcije oko 9:30, no situacija je mirna. "Bila je to normalna aktivistička demonstracija. Svojevoljno su izašli iz zgrade ubrzo nakon što smo došli" komentirao je Leif Hansen iz danske policije. Na snimci koju je objavila TV 2 može se čuti okupljene kako skandiraju "you are not alone" ("nisi sama") dok policajci uvode Thunberg u kombi.

