Grbin potvrdio u Nu2: Radnička fronta neće biti dio koalicije za izbore

Dva dana nakon što je predsjednik Zoran Milanović najavio svoju kandidaturu na parlamentarnim izborima 17. travnja kao nestranački kandidat u koaliciji SDP-a, danas je u emisiju Nedjeljom u 2 pred voditeljem Aleksandrom Stankovićem o detaljima progovorio Peđa Grbin, čelnik SDP-a. Grbin je u emisiji potvrdio kako ipak iz velike koalicije predvođene SDP-om ispada Radnička fronta Katarine Peović. Dodao je kako planira ostati na čelu SDP-a i nakon izbora, no koja bi njegova funkcija mogla biti ako koalicija pobjedi, Grbin je poručio kako je to ''stvar dogovora i pregovora u potencijalnoj Vladi''.

- Pregovori o koaliciji će trajati još maksimalno dan-dva, a kad usuglasimo sve, onda ćemo to i predstaviti. Radnička fronta neće biti dio te koalicije. Vodili smo pregovore, razgovarali smo i ako su oni bili korektni, neka tako bude i razlaz. Peović vidim kao srčanu političarku i s njom se nemam namjere svađati, ali nismo uspjeli naći zajednički jezik - poručio je pa se osvrnuo i na to zašto Milanović nije odustao od funkcije predsjednika do parlamentarnih izbora.

- Da prepusti Gordanu Jandrokoviću, kojeg gotovo cijela Hrvatska zove "Njonjo", iako ja taj nadimak baš ne volim koristiti, da preuzme uzde i da HDZ-u, barem na ovih mjesec, mjesec i pol, dok ih ne smijenimo, ostavimo potpunu vlast, da mogu napraviti još više štete, ne pada nam na pamet - poručio je Grbin za HRT.

- Za demokraciju se treba boriti i ovi izbori su, nažalost, nakon 2000. godine ponovo postali izbori u kojima se borimo za demokraciju. I da, izuzetno je važno na kojoj državnoj funkciji i upravo njihovo ponašanje, ponašanje ljudi koji ponašaju najviše državne dužnosti pokazuje u kojem smjeru idemo. Ponašanje Andreja Plenkovića, ponašanje Gordana Jandrokovića koji se ovaj tjedan hvalio i predlagao slogan: "Nije u šoldima sve, glasajte za HDZ", je nešto što nas i tjera da im ne prepustimo da mogu napraviti imalo više štete nego što su do sada učinili. A učinili su previše - dodao je.

Osvrnuo se na Lex AP, potkupljivanje medija, pa i imenovanje Ivana Turudića, smatrajući kako su ovaj potez napravili za građane.

- Zoran Milanović je predsjednik Republike Hrvatske i u ovu bitku ulazi sa svima nama da bi Hrvatska bila bolja. U ovom trenutku ona, s HDZ-om, s Plenkovićem, Karamarkom kojem se opet plješće na HDZ-ovim skupovima, sa Šeksom koji zagovara da Vlada razriješi dužnosti u suradnji s Ustavnim sudom predsjednika Republike Hrvatske, to ne može biti. Dakle, ovo je jedna velika utakmica, jedna borba u koju moramo ući i u koju svi moramo dati sve - dodao je.

- Da nije bilo predsjednika, zauzeli bi Vrhovni sud. Srećom, to nisu mogli. Da nije bilo predsjednika, zauzeli bi Oružane snage. Srećom, to nisu mogli. Da nije bilo predsjednika, ovladali bi tajnim službama. Srećom, to nisu mogli. A sada, na ovim izborima, onemogućit ćemo im da kradu, da pljačkaju i počet ćemo graditi bolju Hrvatsku za sve njene građane. Bez obzira na to za koga će na ovim izborima glasati. Jer građani imaju pravo izbora. Građani biraju. Ali nakon izbora, meni je svaki građanin potpuno jednak. Glasao za tebe ili mene. On je građanin ove zemlje i ja se za njega moram boriti - navodi Grbin.

Čelnik SDP-a također smatra kako ne postoji propis koji Milanoviću brani kandidaturu u svojstvu predsjednika RH.

- s druge strane, imamo Zakon o izborima zastupnika u Europski parlament koji to izričito dopušta. Pa će biti vrlo zanimljivo pročitati to obrazloženje gdje će mi netko reći da na jednim izborima se smiješ kandidirati, ali na drugima ne smiješ - smatra.

