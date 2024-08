Grbin odgovorio na kritike Sanje Major: 'Je li tu odluku moguće preispitivati? Moguće je'

U SDP-u danas započinje izborni proces vezan uz nadolazeće unutarstranačke izbore, a predsjednik stranke Peđa Grbin rekao je da se kandidature mogu predati u idućih 10 dana, kampanja će trajati do 13. rujna, a zatim slijedi izbor novog vodstva stranke. "Sve dužnosti osim predsjednika bit će izabrane u prvom krugu, a ako nitko ne dobije natpolovičnu većinu, održat će se drugi krug za tjedan dana", rekao je Grbin na konferenciji za novinare u utorak. Nakon što se izabere predsjednik ili predsjednica SDP-a, slijedi konstituiranje Glavnog odbora.

Grbin je pozvao sve članice i članove koji imaju takvu ambiciju da istaknu svoju kandidaturu za funkcije koje ih zanimaju. Zasad, kaže, postoji nekoliko neslužbenih kandidatura, među kojima su one Siniše Hajdaša Dončića, Sanje Major i Mladena Kešera za čelno mjestu u stranci. Sadašnji predsjednik SDP-a također je rekao da se neće kandidirati ni za jednu stranačku dužnost te da će nastaviti obnašati dužnost saborskog zastupnika. Što se tiče sučeljavanja, Grbin je rekao kako će to ovisiti o kandidatima. Tijekom godina SDP je imao različite pristupe tome, no određenih oblika sučeljavanja će sigurno biti.

Komentirao je kritike Sanje Major zbog SDP-ove podrške kandidaturi Zorana Milanovića za predsjednika države, rekavši kako je legitimno sve što predstavlja politički smjer stranke, osim ako se radi o nečemu što bi narušavalo ustavni poredak Republike Hrvatske ili socijaldemokratske vrijednosti na kojima se temelji stranka. Istaknuo je kako za donošenje odluke o podršci Milanoviću nije bilo moguće čekati unutarstranačke izbore, dodavši kako SDP i dalje dijeli vrijednosti s Milanovićem. "Stranka je iza toga stala. Je li tu odluku moguće preispitivati? Moguće je. Ali o tome će odlučiti članice i članovi i na ovim izborima”.

Upitan o osnivanju frakcija u SDP-u Grbin je kazao kako ih Statut stranke predviđa, ali samo oko konkretnog programskog ili političkog projekta, a ne na temelju osobnih simpatija. “One se ne osnivaju na temelju prijateljskih linija, već iza osnivanja frakcija mora stajati određeni programsko-politički projekt, frakcije ne može osnovati da ova ili ona osoba treba obnašati određenu dužnost u stranci”, rekao je.

Grbin je oštro kritizirao politiku Domovinskog pokreta rekavši kako nikakva politika s njihove strane u Vladi ne postoji već samo borba da se spriječi pripadnike srpske nacionalne manjine da opstaju u Hrvatskoj. "Očito je sve drugo bilo laž jer njih ništa ne zanima osim da pripadnicima srpske nacionalne manjine zapriječe političko djelovanje u Hrvatskoj i da osiguraju pozicije za pojedine članove svoje stranke", zaključio je.