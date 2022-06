Grbin o napadu na Škulić: To je ispod svake ljudske razine

SDP je poručio u srijedu kako napad na njihovu članicu i bivšu saborsku zastupnicu Vesnu Škulić ukazuje samo na neke od problema koji prate osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu koje su često prepuštene same sebi, a od nadležnih očekuju brzu reakciju i donošenje novog zakona.

"Ovaj mučan događaj ukazuje na samo neke od problema koji prate osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu, koje su često prepuštene same sebi. Nužno je što hitnije donošenje Zakona o osobnoj asistenciji, kao i uvođenje Inkluzivnog dodatka koji bi osobama s invaliditetom olakšao njihovu svakodnevicu", priopćili su iz SDP-a.

Osvrčući se na navode Škulić da ju je napala žena koja joj je pružala usluge pomoći i brige, naglasili su kako bi Hrvatska trebala biti sigurna zemlja za sve svoje građane, posebno one najranjivije, te da se takav napad ne bi smio dogoditi nijednoj osobi u ovoj zemlji, a kamoli osobi s invaliditetom.

"Grubo je ugrožena sigurnost njenog doma i u konačnici sam njen život. Izražavamo zgražanje i najoštrije osuđujemo ovaj događaj, a od nadležnih očekujemo brzu reakciju, pronalazak odgovorne osobe i njeno sankcioniranje", poručili su iz SDP-a.

Predsjednik stranke Peđa Grbin rekao je kako je Škulić ostala bez telefona i trenutno ju je nemoguće kontaktirati.

Grbin: Ovaj napad je ispod svake razine

"Tijekom dana ćemo ju posjetiti i razgovarati o tome što se dogodilo. Međutim, ovo je strašno, da se osobu koja je nemoćna na takav način napadne, da se od osobe od povjerenja iskoristi njena situacija, to je ispod svake ljudske razine", izjavio je novinarima u Saboru.

Izrazio je uvjerenje kako neće postojati prijepori oko uvođenja Zakona o osobnoj asistenciji jer je to nešto što je Hrvatskoj potrebno.

Škulić je u srijedu ujutro na Facebooku iznijela svoje svjedočenje o napadu koji je doživjela u utorak navečer, navodeći kako ju je napala žena koja joj je pružala usluge pomoći i brige.

"Bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja. Zatvorila je psa u kupaonu da ni on ne može pomoći, mene vezanu, odnosno vezanom maramom preko usta ostavila u stanu", navela je.

Dodala je da je ta žena prije toga zatvorila sve prozore kako nju (Škulić) nitko ne bi mogao čuti, pojačala ton na televizoru, zatvorila vrata od dnevnog boravka, uzela joj bankovne kartice, dva mobitela i još neke stvari, zaključala protuprovalna vrata te otišla u nepoznatom smjeru.

Škulić je istaknula kako je ležala tri sata u za nju opasnom položaju, u prostoriji bez pristupa zraka i vezanih usta. Nakon nekog vremena uspjela se osloboditi marame i zvati u pomoć, a čula ju je susjeda. Policija, hitna i vatrogasci su došli oko ponoći.

>> VIDEO Iskustva Zagrepčana: Razgovarao sam s operaterom Holdinga tri minute i to me stajalo 100 kn