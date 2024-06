Gradonačelnik Ačkar: Uveli smo besplatan javni prijevoz za sve Velikogoričane

1 Velika Gorica prvi je veliki grad u Hrvatskoj koji uvodi besplatan lokalni prijevoz za svoje građane od 1. srpnja.

Da, ovo je uistinu povijesni dan za Veliku Goricu i Velikogoričane. Jer prvi put u povijesti građani Velike Gorice imat će osiguran besplatan javni prijevoz. Isto tako prvi put u povijesti V. Gorica dobila je svoje prepoznatljive autobuse. Prijevoz je besplatan za sve stanovnike Gorice jer ga u potpunosti sufinancira Grad. Putnici trebaju imati valjanu kartu za prijevoz te će nakon toga tu kartu moći koristiti kao stalni pokaz. Svoju besplatnu Arriva karticu mogu preuzeti kod vozača u autobusu ili u prizemlju zgrade Gradske uprave na Trgu kralja Tomislava 34. Lokalni autobusi vozit će na 16 linija na području Gorice i okolice, dok će na relaciji Zagreb – Velika Gorica i dalje voziti ZET-ovi autobusi. Uvedene su i nove linije koje su građani tražili.

2 Na koliko godina je potpisan ugovor s prijevoznikom Arrive Hrvatska i koliko će to koštati Grad Veliku Goricu?

Sporazum je potpisan na sedam godina, za razdoblje od 2024. do 2031. godine, a njegova vrijednost je 20,5 milijuna eura bez PDV-a. Ono što je važno istaknuti jest to da ćemo sada imati kvalitetniju povezanost naših naselja sa samom Velikom Goricom, a očekujemo i integraciju lokalnog prijevoza sa željeznicom. Želimo svojim sugrađanima omogućiti da što više koriste željeznicu za dnevna putovanja prema Zagrebu, čime ćemo rasteretiti postojeće autobusne linije između Velike Gorice i Zagreba. Za dobre projekte uvijek mora biti sredstava. Ja, kao gradonačelnik, želim učiniti sve što sam obećao u kampanji jer smatram da je to važno za sam grad i građane Velike Gorice.

3 U kampanji ste obećali i da će Gorica dobiti i svoju bolnicu...

Naravno da će se i to ostvariti. S premijerom sam još prije razgovarao da se projekt dnevne bolnice realizira u našem gradu i time bismo zaokružili jednu prekrasnu priču. Bolnica bi približila zdravstvenu skrb našim građanima, a osiguravala bi onu zdravstvenu skrb koju građani najčešće trebaju: malu kiruršku ambulantu, specijalističke ordinacije te ostalu zdravstvenu skrb koja se pruža u dnevnim bolnicama. Samim time u velikoj bi se mjeri smanjila potreba da Velikogoričani odlaze u zagrebačke bolnice, odnosno većinu svojih zdravstvenih potreba mogli bi riješiti u svom gradu.