Grad Vukovar: Nema organiziranih dolazaka, smještaja niti prehrane za Dan sjećanja

Grad Vukovar oglasio se priopćenjem za javnost pred obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine u kojem su pojasnili epidemiološke mjere koje će morati da se poštivaju tih dana od strane svih koji budu u koloni sjećanja.

- Od ove godine 18. studeni po prvi puta je neradni dan, te se očekivao veći broj hodočasnika nego li do sada, ali zbog nužnosti zaštite zdravlja ne preporučuje se okupljanje većeg broja ljudi na obilježavanju. Odluka o načinu obilježavanja donesena na temelju posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te se pri tome posebna pažnja obratila na to da se svi tradicionalni programi održe i ove godine, no uz poštivanje epidemioloških mjera, navode iz Grada.

Iz tog razloga nema organiziranih dolazaka, smještaja niti prehrane, a rad ugostiteljskih objekata ograničit će se tako da neće biti angažirani pokretni sadržaji, dok će ostali ugostiteljski objekti raditi do 21 sat, uz pridržavanje općih epidemioloških mjera. Sudionici su obvezni nositi maske za lice ili medicinske maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru te se preporučuje česta dezinfekcija ruku. Grad Vukovar će osigurati jednokratne maske i dezinfekcijska sredstva koji će se dijeliti po punktovima duž trase.

- Potrebno je održavati razmak između sudionika, a osobe koje sudjeluju u Koloni sjećanja kretat će se u skupinama od 25 osoba, tako da između skupina postoji razmak od 50 metara.

Program paljenja svijeća 17. studenoga te program početka Kolone sjećanja 18. studenoga, ove godine neće se održati u krugu same bolnice, već u Županijskoj ulici ispred Nacionalne memorijalne bolnice. Mole se građani koji imaju želju 17. studenoga upaliti svijeću da to učine u predvečernjim satima polaganjem lampiona na ogradu bolnice, navodi se u priopćenju Grada.

Sudionici kolone pozvani su i na pridržavanje mjera tijekom svete mise koja će se održati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Tijekom mise potrebno se pridržavati mjera i stajati na označenim mjestima koja osiguravaju nužan razmak od dva metra između nazočnih. Budući da program obilježavanja Dana sjećanja uključuje i obilježavanja koja se održavaju 19. studenoga i 20. studenoga (Borovo, Velepromet, Ovčara) njihova organizacija će se također prilagoditi ovim preporukama“, stoji u priopćenju grada Vukovara.

Sam program obilježavanja započinje 17. studenoga, u predvečernjim satima, paljenjem svijeća i molitvom na ogradi vukovarske bolnice. Dan poslije održavaju se središnja događanja iz Dana sjećanja dok se 19. studenoga obilježava Dan sjećanja na stradanje vukovarske četvrti Borovo naselje. Program i ove godine završava 20. studenoga kada se obilježava stradanje u logoru Velepromet i na Ovčari.