Gotovo petina zatvorenika u RH povezana je s krijumčarenjem ljudi

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan potpisao je danas u Varaždinu ugovore o projektiranju i izgradnji standardiziranih modularnih aneksa u Zatvoru u Varaždinu i Kaznionici u Lipovici - Popovači. Vrijednost ugovora iznosi 4,6 milijuna eura s PDV-om, a obuhvaća projektiranje i gradnju do dobivanja uporabnih dozvola po principu "ključ u ruke". Kako ističu u Ministarstvu, radi se o prvom koraku infrastrukturnih ulaganja u sveobuhvatnu modernizaciju zatvorskog sustava kako bi se riješio problem prenapučenosti.

- U ovom trenutku svjedočimo povećanju broja osoba u istražnom zatvoru radi počinjenja kaznenog djela iz članka 326. Kaznenog zakona koji se odnosi na nezakoniti ulazak, boravak i kretanje u Republici Hrvatskoj, odnosno na ilegalno krijumčarenje osoba. Riječ je o gotovo 18 posto od ukupnog broja osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu - rekao je ministar Habijan. Prvi puta u povijesti hrvatskog zatvorskog sustava izgradnja infrastrukture ugovara se kroz projektiranje standardiziranih metalnih modularnih aneksa, a izvođač je tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca, u ime koje je ugovor potpisao Željko Horvat, predsjednik uprave.

– Odlučili smo se za modularnu izgradnju jer je ona puno brža od klasične gradnje. To je kratkoročno rješenje jer povećavamo kapacitet za 300 smještajnih jedinica i to 150 u Zatvor u Varaždinu i 150 u Kaznionici u Lipovici - Popovači. Ono što je dugoročna namjera, to je da se uz ova dva modularna zatvora krene u izgradnju triju novih zatvora – kazao je Habijan. Investicija je važna, dodao je, i zbog službenika koji rade u zatvorskom sustavu, prije svega pravosudne policije koji trebaju imati adekvatne uvjete za rad.

U zatvorskom sustavu u ovom trenutku rade 1584 pravosudna policajca, što je najveći broj od 2014. godine kada ih je bilo 1617, dodao je. Trenutno je otvoren natječaj za 156 novih službenika u pravosudnoj policiji na koji je pristiglo više od 400 prijava. Dovršetak radova i puštanje u funkciju novih objekata očekuje se u ljeto 2026. godine. – U prvih šest mjeseci mora se izraditi prostorna planska dokumentacija, doći do građevinske dozvole, a zatim slijedi gradnja. Mi o gradnji znamo sve, kapacitet je osiguran, tako da u ovom trenutku možemo tvrditi da se vidimo ovdje u ljetu 2026. – rekao je Horvat.

Ministar Habijan rekao je da je pet mjeseci, otkako je na čelu Ministarstva, obišao brojne zatvore i kaznionice u Hrvatskoj, a u svakom je ista situacija – broj onih koji borave u zatvoru veći od broja koji je predviđen za smještaj osoba lišenih slobode. Kapacitet Zatvora u Varaždinu, primjerice, iznosi 100 osoba, a trenutno ih je 180. Nedavno je u Gospiću potpisan tripartitni sporazum između Ličko-senjske županije, Općine Perušić i Ministarstva pravosuđa, vezan uz izgradnju zatvora na području Općine Perušić, a razmatra se i područje koje se odnosi na Sisačko-moslavačkoj županiju i Osijek.

