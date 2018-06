Maras dao ostavku: Klijentelizam i oportunizam razaraju SDP

Klub zastupnika SDP-a prihvatio je, nakon mjesec dana, ostavku Gordana Marasa na mjesto potpredsjednika Kluba. Ostavku je dao, kaže, jer ga smeta klijentelizam i oportunizam u SDP-u.

- Klijentelizam i oportunizam razaraju SDP. Iz svakih unutarstranačkih izbora posljednjih godina smo izašli slabiji, a ne jači kao stranka. Ali od te spoznaje više me smeta da ne postoji volja u vodstvu SDP-a da se to promjeni i da se konačno počnemo baviti problemima građana, interesima naše zemlje, a ne da se razmišlja o očuvanju svojih pozicija unutar stranke. S takvom politikom SDP dalje nema perspektivu – kazao je Maras dodavši kako se upravo zato odlučio kandidirati za šefa zagrebačkog SDP-a. Podsjetimo, u nedjelju se u drugom krugu Maras i Denis Hrestak natječu za to mjesto.

- U nedjelju je što se tiče SDP-a biti ili ne biti kako ćemo ići dalje. Pozivam sve da izađu na izbore. Mi moramo pokazati građanima da se isplati izboriti za bolji SDP. Ovo je posljednja prilika da pokažemo građanima da klijentelizam i oportunizam u SDP-u ne prolazi – poručuje Maras. Klijenteliste i oportuniste ipak ne želi imenovati, ali poručuje da ne smije biti primarno da se netko zbrine unutar stranke prije interesa građana Zagreba.

- Nemoguće je da ne vodimo računa da budemo opozicija Bandiću, što će sa mnom dobiti. SDP mora izborom prekinuti dojam da je podružnica stranke Milan Bandić 365. Ključno je da se svi naši članovi u Zagrebu odazovu u nedjelju i da izaberu promjenu. Ako ljudi misle da Milanu Bandiću može parirati moj protukandidat (op.a. Denis Hrestak) jako se varaju – zaključio je Maras.

