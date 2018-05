'Goluža tuži i sudi, a liječnici odlaze iz zemlje'

Dok se Hrvatska bori s nedostatkom liječnika jer odlaze na bolje uvjete i plaće u inozemstvo, Hrvatska liječnička komora (HLK), koja bi im trebala biti potpora, svojim postupcima pomaže u odljevu mozgova.

Vrhunski educiranoj neuroradiologinji doc. dr. sc. Dijani Zadravec, zamjenici ravnatelja KBC Sestre milosrdnice, HLK je odbio produljiti licenciju iako ima četiri puta više od potrebnog broja bodova, što znači da se kontinuirano educira, zato što je 3 mjeseca i 20 dana zakasnila predati zahtjev za produljenje licence. Liječnici licencije produljuju svakih šest godina i zapravo je riječ o formalnosti ako ispunjavaju sve uvjete.

Držimo se propisa

No ako zakasne više od tri mjeseca, onda HLK obrazlaže da u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (ZOUP) liječnici ne mogu zatražiti produljenje, osim ako su to propustili učiniti zbog više sile. Komora D. Zadravec kao višu silu nije uvažila okolnosti liječenja bliskog člana obitelji, nego tu docenticu i doktoricu znanosti sada upućuje na polaganje ispita za obnavljanje licencije. Da situacija bude apsurdnija, obje odluke o odbijanju licencije, u prvom i dugom stupnju, donosi predsjednik HLK Trpimir Goluža. Sve to otvara pitanje ponaša li se HLK kao servis članovima ili im otežava praveći problem, praktički, od formalnosti. D. Zadravec je u šest godina koliko traje dozvola za rad s pacijentima stekla europsku diplomu iz neuroradiologije, izdala je sveučilišni udžbenik, suautorica je brojnih poglavlja u knjigama te znanstvenih radova.. Trpimir Goluža, predsjednik HLK, kaže da se Komora drži ZOUP-a koji propisuje rokove i pravila za produljenje licencije. Navodi da je u 2017. i prvoj polovici 2018. godine bilo 60 liječnika koji su više od tri mjeseca kasnili sa zahtjevom za produljenje licencije, a za njih 26 HLK je ipak odobrio produljenje jer su dokazali da su zakasnili zbog opravdanih razloga.

Licencije automatski

– Ovisno o licenciji liječnika sastavlja se povjerenstvo koje provodi stručni ispit, ako je riječ o docentici, u povjerenstvu će biti ljudi njezina ranga. Nema govora o osobnom obračunu, nego o poštivanju zakona – rekao je Goluža.

D. Zadravec pak smatra apsurdnim u digitalno doba podnositi zahtjev predsjedniku Komore i drži da bi se licencije za liječnike koji ispunjavaju sve uvjete trebale automatski produljiti. Ona tvrdi da je Pravilnik Komore neusklađen sa ZOUP-om što je već u nadzoru utvrdilo i Ministarstvo zdravstva. Kako je D. Zadravec već upozoravala na brojne nezakonitosti u poslovanju Komore, smatra da Komora postaje alat Trpimiru Goluži za osobni obračun s njom. – Pozivam sve liječnike da spriječimo da Aorta d.o.o postane glavna žila kucavica Komore – aludirala je D. Zadravec na tvrtku koju je osnovala Komora.