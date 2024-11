Gnjevni demokrati traže krivca zbog poraza koji ih je ostavio bez riječi: 'Stranka je lagala američkom narodu'

Gnjev i potreba za dubokim preispitivanjem prevladavali su u srijedu među članovima američke Demokratske stranke nakon što je aktualna potpredsjednica Kamala Harris pretrpjela takav izborni poraz zbog kojega su i stranački dužnosnici i birači ostali bez riječi. Kamalu Harris, koja se u utrku uključila prije samo tri mjeseca, njezin je republikanski rival proglasio gubitnicom, no način na koji je izgubila izbore pred demokrate postavlja brojna pitanja o budućnosti stranke. Najoštrija kritika je optužba da je stranka svojim pristašama lagala o kognitivnim sposobnostima predsjednika Joea Bidena sve dok katastrofalna TV debata s Trumpom u lipnju nije zazvonila na alarm i na kraju dovela do toga da se predsjednik povukao iz utrke.

Jedan je demokratski donator postavio pitanje: "Zbog čega se Joe Biden držao toliko dugo? Nije trebao skrivati ​​svoje zdravstveno stanje i trebao je puno ranije odustati." Biden (81) je rekao kako smatra da može pobijediti Trumpa i da je sposoban biti predsjednik SAD-a još četiri godine. No kad je u srpnju odustao od utrke, obrazložio je kako je "u najboljem interesu svoje stranke i zemlje donio odluku da se povuče".

Njegovu najavu o ponovnom kandidiranju u travnju 2023. brojni su demokrati dočekali sa skepsom, a potencijalni protivnici brzo su pristali pridružiti se njegovoj kampanji kao savjetnici, umjesto da preispitaju njegovu odluku. Dugogodišnji demokratski donator, upravitelj hedge fonda Bill Ackman, koji je 2024. podupro Trumpa na X-u je napisao da stranka "treba potpuno resetiranje". "Stranka je lagala američkom narodu o mentalnom zdravlju i o predsjednikovoj kondiciji" i nije se pobrinula za to da ga na vrijeme zamijeni.

Dvije su skupine Amerikanaca na koje je Harris računala kada je posrijedi prednost u odnosu na Trumpa - brojni mladi glasači, koje su motivirani klimatskim promjenama, liberalnim vrijednostima i njezinim znanjem o društvenim mrežama te žene koje su strahuju zbog ograničenog prava na pobačaj koje zagovaraju republikanci, no obje su se, čini se, priklonile Trumpu. Trump je dobio potporu i u prigradskim zajednicama, premda su demokrati vjerovali da je i to njihov teren. Dužnosnik Demokratskog nacionalnog odbora rekao je da je u utorak kasno navečer primao ljutite SMS poruke brojnih članova stranke koji su mu dali do znanja da ih ljuti jer im se u kampanji lagalo.

