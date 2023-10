Jesu li hrvatski obalni gradovi također ugroženi zbog podizanja razine mora?

Sadašnjost, ne budućnost. Naziv je to, a ujedno i snažna poruka konferencije o klimatskim promjenama koju idući tjedan organizira Večernji list u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. U utorak, 24. listopada, na PMF-u će se okupiti vrhunski stručnjaci koji će kroz dva panela i nekoliko predavanja raspravljati o posljedicama s kojima su ljudi suočeni, ali će se postaviti i pitanje - što sada svatko od nas može učiniti? Konferencija se organizira u sklopu velikog Večernjakovog ekološkog projekta "Rezolucija Zemlja" i samo je jedna u nizu aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama.

- Ova nam je godina pokazala svu ćudljivost klime od velikih vrućina do drugih ekstremnih događaja, kao što su bili snažni vjetrovi, kiše i slično. Nažalost, i mi smo ove godine bili pogođeni vremenskim ekstremima, kao i zemlje u našem susjedstvu. Znanstvena zajednica na sve to već jako dugo upozorava. Već se desetljećima govori da možemo očekivati učestalije i intenzivnije ekstreme, da se klima može promijeniti i da će posljedice biti zastrašujuće za nas. Nažalost, to se sad i događa. Sva mjerenja pokazuju upravo ono što ste rekli, da godine postaju sve toplije - kaže klimatologinja Ivana Herceg Bulić, voditeljica prvog hrvatskog Centra za klimatološka istraživanja na PMF-u, a koja će održati uvodno predavanje na konferenciji i to na temu “Klimatske promjene, globalni utjecaji i promjene zagrebačke klime”. Nakon toga slijedi prvi panel o praćenju i istraživanju klimatskih promjena te njihovim posljedicama. Na panelu sudjeluju Mirko Orlić s Geofizičkog odsjeka PMF-a, Tanja Renko iz DHMZ-a, Mira Zovko iz Ministarstva turizma i sporta te Ines Sviličić Petrić s Instituta Ruđer Bošković. Na drugom će se panelu o tome što se može učiniti i kako govoriti pak Zoran Vakula s HRT-a, Nives Mornar iz Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba, Goran Čačić iz Zelene energetske zadruge & Terra Hub Croatia Građanske energije, Matijana Jergović iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ te Marijana Kletečki Radović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Jesu li hrvatski obalni gradovi također ugroženi zbog podizanja razine mora? Kako funkcionira sustav upozorenja na opasnosti? Možemo li se danas pouzdati u vremensku prognozu? Kako će klimatske promjene utjecati na turizam, poljoprivredu, zdravlje… To su samo neka od pitanja o kojima će se raspravljati, a između dva panela Petra Balija, urednica iz Večernjeg lista, vodit će razgovor 1 na 1 sa sociologom Draženom Šimlešom koji se posvetio temama vezanima za održivost i klimatske promjene. Tema razgovora primarno će biti tjeskoba i klimatske promjene, odnosno kako se nesigurnost odražava na stanje u društvu.

- Prvo, mislim da ljudi ne bi trebali osjećati krivnju jer vrlo često iz osjećaja krivnje upadaju u stanje apatije, depresije, tjeskobe, a to je ono što mi danas radimo mladim ljudima. Mi njih bombardiramo nizom informacija. Ja već godinama na svojim predavanjima govorim da jedna od najnegativnijih stvari koju mladima ostavljamo u naslijeđe jest to što ih odgajamo u kulturi straha. A znamo da kada smo stalno u stanju straha, onda nismo funkcionalni, ne živimo zdravo i ne živimo ispunjeno. Problem i jest što se cijela ta priča isključivo i najčešće svaljuje na leđa svakoga od nas kao pojedinca. Da, smatram da imamo odgovornost i smatram da se svatko od nas treba ponašati i živjeti što je moguće odgovornije i prema planetu i prema živom svijetu oko nas. Ali ako to radimo sami, nećemo postići ono što nam je potrebno, a to je neki oblik društvene promjene ili osvještavanja na nekoj široj razini da je to naš zajednički problem, da mi ne ovisimo o tome koliko će pojedinaca početi reciklirati ili kupovati određene stvari - kaže Šimleša. A u konačnici će Julija Škoro (Holcim Hrvatska) održati predavanje o ugljičnoj neutralnosti, a Nikola Vikić - Topić s Nove TV će objasniti kako pravilno tumačiti vremensku prognozu. Uslijed sve učestalijih nevremena, sve više ljudi se služi aplikacijama za praćenje vremena, no postavlja se pitanje znam li ih svi pravilno koristiti?

