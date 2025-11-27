Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mikulić je bio šokiran kad je doznao da će ga uhititi

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićen je sada već bivši šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić, Vlada smijenila i šefove velikih državnih tvrtki. Buktinja u Sesvetama. Stanari oko Vjesnika u strahu zbog rušenja.
FOTO: ATRAKTIVNA BRAZILKA
Ona je 'grabljivica nogometaša', kad pogledajte njene fotke, bit će vam jasno zašto je tako zovu
Imate li jednog od njih?
Ovi psi su najodaniji čuvari svojih obitelji: Jedan bi vas mogao iznenaditi
Trend poduzetništva
“Mama, uspio sam!” udruga koju je pokrenuo Niko Tokić Kartelo organizira humanitarnu večeru
Frizura kao iz salona