Mikulića uhitili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Smjena u državnim firmama iznenadila i mnoge HDZ-ovce: 'To je sve kadar jednog ministra'
Hajdaš Dončić: 'I uhićeni Mikulić i svi smijenjeni direktori su Plenkovićev izbor'
Penava: Ne postupa DORH bezveze kad je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mikulić je bio šokiran kad je doznao da će ga uhititi

27.11.2025.
u 21:09

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat. 

Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićen je sada već bivši šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić, Vlada smijenila i šefove velikih državnih tvrtki. Buktinja u Sesvetama. Stanari oko Vjesnika u strahu zbog rušenja.

Čiovo: Andrija Mikulić obratio se medijima povodom rušenja bespravno sagrađenih objekata
UHIĆEN GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR I JOŠ NEKOLIKO OSOBA

Policajci su Andriji Mikuliću uhidbeni nalog USKOK-a uručili dok je bio u lovu, USKOK ga sumnjiči za 120.000 eura mita

Priča koja je dovela do Mikulićeva uhićenja, po neslužbenim informacijama počela je kao jedan krak istrage koju je USKOK u veljači pokrenuo protiv protiv Josipa i Monike Šincek, Franciske Dodić te još nekoliko osoba zbog sumnje da su u sklopu zločinačkog udruženja nezakonito skladištili opasan otpad na području Gospića

