Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 500.000 eura izbit će gradonačelnik Tomašević Thompsonu iz džepa zabranom drugog koncerta, počeo očevid požara u Vjesniku, šestero uhićenih u akciji Nebula ureda europskog tužitelja, strašan požar u Hong Kongu, Tajči se vraća nakon godinu dana pauze...
