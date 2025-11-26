Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte

IZJAVA NAKON SJEDNICE

Plenković o Thompsonovom koncertu: Parazitiraju na temi koja postoji već 35 godina

Troškovi su na teret suvlasnika, a istaknuo je da postoji i polica osiguranja. 'Država je zainteresirana za otkup Vjesnikova nebodera', dodao je Plenković. Nakon rušenja, slijedi i novi projekt. 'Ideja je da se tamo sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija, puno je resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj', rekao je. Potvrdno je odgovorio na pitanje bi li tamo moglo biti i mjesto za određeno ministarstvo