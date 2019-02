Glavašević ne ide na euroizbore. Grbin o Holy: Više ne znam što je čudno

Hrvatske stranke užurbano se pripremaju za izbore za Europski parlament, a neki objavljuju i kako ipak neće na te izbore. To je danas objavio nezavisni Bojan Glavašević za kojeg se spekuliralo da će biti na listi Dalije Orešković, bivše šefice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

- Kako trenutačno stvari stoje, mislim da neću biti kandidat, a motivi su osobne prirode – kazao je Glavašević.

Posebnu pozornost javnosti ovih dana je izazvala vijest da bi SDP na svoju listu mogao staviti svoju bivšu kolegicu Mirelu Holy, što neki pozdravljaju s odobravanjem dok se to drugi pitaju je li to pametan potez. Očito u to nisu sigurni ni u samoj stranci, pa Peđa Grbin na pitanje je li čudno da Mirelu Holy koja je kritizirala Davora Bernardića poziva na listu za EU parlament, odgovara „iskreno, više ne znam što je čudno, a što nije“.

U SDP-u očekuju najmanje tri mandata.

- Čak i ovakav SDP za druge političke opcije je space shuttle. Gledajte inicijative koje smo u zadnje vrijeme pokrenuli u Saboru, a sada zamislite što bi bilo s nama da se uspijemo zbrojiti i napokon pokazati građanima da ovakvoj katastrofalnoj vlasti postoji alternativa. Volio bih da SDP ostvari puno bolji rezultat od tri mandata koje je kao cilj postavio predsjednik stranke, ali ne znam hoće li se to dogoditi. Krajem svibnja vidjet ćemo koliko nam je sve ovo što se događalo u SDP-u naštetilo – komentirao je Grbin.

Njegov stranački kolega Gordan Maras, koji bi trebao biti na listi za Europski parlament, kaže kako SDP-ov cilj mora biti pobjeda HDZ-a.

- To je jedino za mene relevantno. Ja od SDP-a očekujem da bude konkurentan na svim izborima i da pobjeđuje HDZ. Ja se nikada neću pomiriti s rezultatom koji je 15 ili 20 posto slabiji od HDZ-a. Hrvatska ne zaslužuje ovakvu Vladu. Jer ako mi ne možemo biti alternativa, kad tad će doći netko tko će biti alternative, a ja želim da SDP bude alternativa – optimističan je Maras. Na pitanje treba li šef stranke Davor Bernardić otići ako SDP ne prođe dobro na izborima, Maras uzvraća kako će nakon izbora razgovarati o rezultatu.

Osvrnuo se i na prijedlog da na listi bude i Mirela Holy.

- Svatko tko može pomoći da napravimo što bolji rezultat za mene je dobrodošao, ali uvijek treba voditi računa o tome da se za birače SDP-a ne bori od jučer do danas, da za njih treba raditi i da oni vrlo dobro pamte koliko tko i na koji način radi. Ja se za svoje birače i stavove borim beskompromisno od prvog dana kada sam u SDP-u – kaže Maras. Upitan je li normalno da se na listu stavlja osoba koja je izašla iz stranke i nakon toga često kritizirala SDP, Maras uzvraća da su oni stranka koja je otvorena.

- Kolegica Holy je isto radila pogreške u prošlosti, nitko nije imun od pogrešaka – priznaje Maras.

I predsjednik Demokrata Mirando Mrsić podsjeća da njegova mlada stranka ide na izbore s Amsterdamskom koalicijom.

- Neću biti na listi Amsterdamske koalicije za europske izbore nego će to u ime Demokrata biti Marina Gradišer, liječnica iz Čakovca. Amsterdamska koalicija na izborima očekuje dva mandata, a mislim da ćemo se boriti i za treći – optimističan je i Mrsić.

