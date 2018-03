Glavašević: Građani su s prijezirom gledali na naše nereagiranje na ovo što Glasnović radi

Saborski zastupnici ovaj su tjedan započeli s radom odmah od ponedjeljka, umjesto od srijede kako je to uobičajeno, a sve kako bi stigli odraditi što više posla prije pauze u zasjedanju zbog Uskrsa.

Tradicionalno, dan su započeli stankama, tijekom kojih je odmah zaiskrilo, i to između predsjedatelja, zastupnika talijanske manjine Furia Radina i SDP-ovog Gordana Marasa.

Prvi je stanku zatražio nezavisni Željko Glasnović kako bi kritizirao ideju ratifikacije Istanbulske konvencije. Sve vlade, dodaje, selektivno preuzimaju direktive EU, pa su tako, tvrdi, nasljednici bivšeg sustava danas titoizam zamijenili rodnom ideologijom.

- Živimo u udbaško-komunističkom kalifatu. Svih 48 mehanizama u konvenciji koji štite ženu i djecu su već u našem zakonodavstvu, imate stručnjake koji su pregledali konvenciju, stručnjak za upravno pravo primijetio da nam se nameće rodna ideologija i da je u protivnosti s hrvatskim Ustavom – tvrdi Glasnović. Tvrdi da je cilj konvencije razbiti stvarnost dva spola i nametnuti zastrašujuću viziju svijeta u kojem ne postoji ni muškarac ni žena.

- Uskoro ćemo imati rodno neutralne zahode, u Saboru ćemo trebati 6 zahoda, za muškarce zarobljene u ženskom tijelu ili žene koje se osjećaju kao muškarci. Imate zabilježenih napada u takvim zahodima, nama ne trebaju propise nametati zemlje koje su ozakonile pedofiliju, zoofiliju, trebamo krojiti svoju sudbinu i ugledati se na zemlje koje nisu pod ovim- poručio je Glasnović i izazvao reakciju SDP-ovih zastupnika koji su utvrdili kako je prekršio Poslovnik.

- Izrečena je uvredljiva fraza o kalifatu, sve što je izgovorio sada je u kontinuitetu s njegovim stankama u kojima stalno vrijeđa manjine, govori stvari koje nemaju veze s istinom, ovo je bilo zastrašujuće i krajnje je vrijeme da dobije opomenu – kazao je SDP-ov Bojan Glavašević, dok je njegov stranački kolega Gordan Maras kazao predsjedatelju Furiju Radinu kako zabrinjava što on kao predstavnik nacionalnih manjina ne reagira na Glasnovićev govor u kojem se rodna ravnopravnost izjednačava s kriminalom.

Radin mu je odgovorio kako bi ga iznenadilo da nije "uvukao manjine u cijelu priču, no i da su u manjinama naviknuti na to bilo tko da je na vlasti".

- To je bila povreda svega onoga s čime se ja slažem, ali nisam tu da dam povredu Poslovnika zastupnicima koji izražavaju svoje mišljenje, iako se ja s time ne slažem. Bila je povreda poslovnika, ali ne dam opomenu – rekao je Radin, a Glasnović se upitao što od svega što je rekao nije istina.

Gordan Maras nakon toga započinje govori o temi zbog koje je on zatražio stanku, a to je kritika Vladi da ne radi ništa.

- Ova Vlada ne provodi ništa u Hrvatskoj, osim što gasi požare, ali s benzinom pa budu i veći. Pored svih reformi koje treba napraviti, oni bombastično izašli s mirovinskom reformom. To je poruka onima koji najteže žive da će se na njima prelomiti sve reforme u Hrvatskoj jer nema reforme u zdravstvu, ni u demografskom smislu, regionalnom, poreznom... Do 2033. naši će sugrađani raditi 2 godine duže, povećat će se penalizacija onih koji ranije idu u mirovinu zbog zdravlja, kao i za nekad beneficirani radni staž, prevedeno, ova vlada želi poslati poruku građanima, s radnog mjesta direktno na groblje, to je poruka koju šalju Plenković i HDZ, i svi oni koji podržavaju ovu većinu – govori Maras, no prekida ga Radin kako bi mu dao "opomenu zbog neverbalnog ponašanja".

- Zašto vas je sram što podržavate ove koji su protiv Istanbulske konvencije. Izrecite opomenu i sebi. Umjesto da se pokrenu reforme, da građani ne plaćaju veće doprinose za lijekove, da se smanji broj županija kojih imamo toliko samo zato da HDZ ima kojeg župana više, zdravstvene reforme nigdje. Ništa ne rade, Plenković i oni koji ga podržavaju ništa ne rade – nastavio je Maras, no zaradio i drugu opomenu.

- Sa mnom ne možete polemizirati – upozorio ga je Radin, no Maras se ne slaže s njime i pita što je točno napravio da zaradi opomene.

- Ne želim trpjeti nasilje ovdje, recite što sam napravio, ne polemiziram s vama – govorio je Maras, a Radin mu je rekao da ne smije polemizirati s njime i da napusti govornicu, a kako Maras to nije želio, raspisana je stanka od 10 minuta nakon koje je Radin Marasu rekao da su njegove rasprave protivne dobrom ukusu i da nema pravo govoriti dok ne krene rasprava o točkama dnevnog reda.

- Mene možete vrijeđati, ali ne možete zloupotrebljavati vođenje sjednice, niste se pozvali ni na članak koji sam povrijedio, što vas je sram što podržavate Plenkovića, zašto ste mi oduzeli riječ, jer sam rekao da podržavate Plenkovića. Ja vas molim radi manjina, nije vas zasmetalo kad Glasnović izjednači Istanbulsku konvenciju s kriminalom, ali smeta kad ja kažem da podržavate Plenkovića – kritizira Maras, a sve prekida Milorad Pupovac sa zahtjevom za novu stanku, a tome se priključio i SDP.

Međutim, ranije je stanku tražio Mostov Tomislav Panenić koji je upozorio kako je nakon pada BDP-a treći mjesec za redom u padu i industrijska proizvodnja, prvi put od 2013. godine. Dobra je vijest, dodaje, što se premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković želi postati predsjednik Europske komisije.

- Ovako je nesretan s ekipom u vladi koju tjera da više rade, oni se žale da ih želi kontrolirati. nesretan i on, a i mi, jer se rezultati rada ne vide, zato ćemo podržati kandidaturu, njemu će biti bolje, a nadam se da će nama tada krenuti jedino ne znam što će se s EU dogoditi – ustvrdio je Panenić.

SDSS-ov Milorad Pupovac stanku je iskoristio kako bi dao podršku Furiju Radinu i osudio način raspravljanja u Saboru.

- Ovdje postoje oni koji prakticiraju retoriku verbalnog nasilja prema kolegama, i to kontinuirano, i vrijeme je tome reći dosta. Ovo podsjeća na neka sramotna vremena rasprava iz 90-ih, samo još trebaju letjeti predmeti iz klupa prema onima koji govore ili predsjedavaju. Kultura verbalnog nasilja ili ponižavanja ljudi treba prestati. Ono što mi radimo je protivno parlamentarizmu i ako netko nastavi s ovom vrstom verbalnog nasilja naći ćemo načina da na najciviliziraniji način odgovorimo – ustvrdio je Pupovac.

SDP-ov Bojan Glavašević kaže kako su jednako važni i forma i sadržaj komunikacije u politici. O formi se brine Poslovnik, dodaje.

- Meni se čini da ovo što se događa je jako dobar primjer situacije u kojoj je forma važnija od sadržaja. Forma je tu da osigura da svi razgovaramo o temi. Ovom konfliktu je prethodila šutnja i ignoriranje skandaloznog sadržaja koji je Glasnović ovdje rekao, mogu razumjeti da se Radin osjetio povrijeđeno Marasom, ali i da je Maras bio revoltiran onim što je čuo od Glasnovića. Većina nije reagirala na Glasnovića. Vama je bilo u redu odšutjeti na Glasnovića, on je izrekao laži. O Istanbulskoj konvenciji postoji mnogo nedoumica i straha, i umjesto da ih s govornice ublažimo, kako bi se sve laži demistificirale i razotkrila istina, on je to zloupotrijebio i izrekao niz laži. To ovdje skoro nikoga nije skandaliziralo, to nije izazvalo ljutite stanke, zato jer Poslovnik Sabora ne predviđa mogućnost da se upozori na zloupotrebljavanje. Meni je to neusporedivo veći problem, ova situacija Marasa i Radina će se riješiti jednim rukovanjem i kavom poslije, to se događa, nije lijepo i spušta razinu političke situacije, građani su to gledali s prijezirom, ali s još većim prijezirom su gledali našu šutnju i nereagiranje na ovo što Glasnović radi – kaže Glavašević te zaključuje kako se zastupnici imaju ustavnu dužnost boriti protiv toga.

Furio Radin kazao mu je kako se forma o kojoj je govorio zove procedura.

- A to je osnova demokracije, i ja sam ovdje zato, a ne zbog sadržaja – rekao je Radin. HRAST-ov Hrvoje Zekanović smatra da je Glavašević povrijedio Poslovnik jer je vrijeđao Glasnovića rekavši da je lažljivac.

- Njega nema tu da se obrani, pa moram ja. Vi ste u manirama komunizma sebi dali za pravo da kažete tko govori istinu, a tko laže. A ja ću se boriti za ono što kaže Glasnović – rekao je Zekanović, na što se Glavašević zapitao kako on to radi u maniri komunizma, te pita je li možda pozvao na nacionalizaciju državne imovine ili na progon nekoga.

Nakon ovih burnih stanki zastupnici su prešli na raspravu o konačnom prijedlogu Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.