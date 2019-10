GLAS: Oko ulaska u Schengen možemo očekivati packu onih kojima se Plenković htio dopasti

Njemačka, Francuska i Nizozemska već kažu da ne možemo ući u Schengen jer politički za to nismo spremni, pa možemo očekivati da nam packu daju isti oni kojima se predsjednik naše Vlade Andrej Plenković želi dopasti, ocijenila je danas predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš na konferenciji za medije koja se bavila ulaskom Hrvatske u Schengen te našim predsjedanjem Europskom unijom.

- Mogućnost da Hrvatska uđe u Schengen je direktna korist koju naši građani imaju i koja je dvosmjerna tako da ne idu samo naši građani u druge zemlje EU nego, ono što je Hrvatskoj izuzetno važno za razvoj turizma, da drugi dođu k nama. U svemu tomu, premijer Andrej Plenković ponaša se na uobičajen način. On ima naopaki sustav vrijednosti, najvažniji je lik i djelo gospodina Plenkovića, iza toga je važan HDZ, a za državu ako nešto ostane, ostane, ako ne, žao mi je. U političkom dijelu pristupa Schengenu očito će biti problema. One zemlje koje već sada kažu da Hrvatska još ne može skoro ući u Schengen poput Nizozemske, Njemačke i Francuske ističu da mi imamo jednu politiku prema unutra, a drugu prema van. Sve dok vam kažu da migrante vraćate prema granice i još niz stvari, nećete skoro ući u Schengen iz jednostavnog razloga jer politički za to niste spremni – ocijenila je Mrak Taritaš.

Hrvatsko predsjedanje Europskom unijom počinje za manje od tri mjeseca, a najvažnija prednost toga je utjecaj i ugled Hrvatske unutar europskih institucija, kaže Vesna Pusić.

- Neposredna, Hrvatska za vrijeme svog predsjedanja ne smije i ne može rješavati pitanja koja se direktno odnose na nas, dakle na zemlju predsjedateljicu, ali kroz organiziranost u predsjedanju, kroz kvalitetu predsjedanja, pokazuje da je ozbiljna ili nije ozbiljna zemlja i kroz to ima ugleda i temelja da utječe kasnije na neka pitanja koja su za nas važna pa tako i Schengen. Ako možemo odraditi uspješno predsjedanje, znači da postoji realna vjerojatnost da smo sposobni i braniti vanjsku granicu EU. Ako to nismo u stanju, vjerojatnost da ni druge stvari ne možemo raditi – komentira Pusić.

U ovom trenutku, nastavlja, još ne znamo prioritete hrvatskog predsjedanja. Jedna je priča ona koju smo čuli od premijera prije ljeta u Saboru, a druga ona koju čujemo ovih danas od njega u Bruxellesu.

- Negdje prije ljeta kao prioritete hrvatskog predsjedanja je naveo borbu protiv korupcije, pitanje izbjeglica i migranata, funkcioniranje pravosuđa, manjinska prava, proširenje i skup o državama zapadnog Balkana. Danas koliko možemo iščitati iz govora u Bruxellesu su unutarnje tržište, gospodarski rast, kohezija, klima i jačanje globalne uloge i utjecaja EU – kaže Pusić koja pita s kojim temama iz ove dvije najave će se na koncu Hrvatska baviti tijekom predsjedanja. Bila je prilično zabrinuta s obzirom na poznavanje situacije vezano za našu nespremnost za predsjedanje, dodaje, ali se malo umirila, kako se čini, pod svoje nas je uzela Njemačka.

- Čini se da su i oni primijetili našu nespremnost, pa budući da baš oni preuzimaju predsjedanje nakon Hrvatske, angažirali su se oko pripremanja Hrvatske, pa čak i preuzimanja nekih dužnosti, organizacijskih zadaća oko našeg predsjedanja. To je dobro jer će nam pomoći, ali nije dobro za naš ugled i status da trebamo tutora da bi odradili predsjedanje – poručuje Pusić.

Komentirajući druge aktualne teme, Pusić je pohvalila nastup europarlamentarke Dubravke Šuice na saslušanju za poziciju povjerenice Europske komisije za demografiju i demokraciju, te potpredsjednice te pozicije.

Dok je premijer Plenković, kako kaže Pusić, ekscesno reagirao na pitanja o njenoj imovini, ona je jučer bila spremna odgovoriti i na to pitanje iako je predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani pokušao izbjeći to pitanje.

Što se tiče odnosa koalicije HDZ-a s Miloradom Pupovcem i odustajanjem HVIDR-e od zahtjeva za raskidom te koalicije, Anka Mrak Taritaš je naglasila kako smo "svi bili svjesni činjenice da će ta ucjenjivačko-trgovačka koalicija potrajati". A kad su u pitanju odnosi HDZ-a i HNS-a, koji su prema izjavama članova HNS-a narušeni zbog ne povećanja plaća učiteljima koja oni traže, Mrak Taritaš procjenjuje da iduće ljeto možemo očekivati njihov izlazak iz koalicije, podsjetivši pri tome da su novi parlamentarni izbori na jesen.