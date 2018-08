Giuliani: Istina nije istina, čak ni kada je izgovara sam Trump

Opći kaos vezan za utvrđivanje vjerodostojnosti Donalda Trumpa dodatno je zapaprio nekadašnji newyorški gradonačelnik, a sadašnji Trumpov odvjetnik Rudy Giuliani.

U nastojanju da Trump nekako zaobiđe ispitivanje kod posebnog savjetnika Roberta Muellera kojem je povjereno da provjeri koliko su utemeljene tvrdnje da su se u američke predsjedničke izbore aktivno miješali Rusi, odlučio se za pojavljivanje u nekim visokoprofiliranim političkim talk-showovima. Jer, ako Trump tamo kaže nešto što odudara od do sada ispitanih, moglo bi se dokazati da zapravo – laže. A to ne bi ispalo dobro.

Izbjegava svjedočenje

Najprije se prije tjedan dana pojavio kod Chrisa Cuoma u CNN-ovu “Cuomo Prime Time”. I tamo je rekao da su činjenice “u oku promatrača”. Na Cuomovu konstataciju da su prijašnji predsjednici znali podnijeti kritiku bez da su uzvraćali vrijeđanjem (u kontekstu zadnjeg Trumpova incidenta s bivšom pomoćnicom Omarosom Manigault Newman) dao je zanimljiv odgovor.

– Možda naprosto nitko nije do sada bio iskren kao on – rekao je bivši newyorški gradonačelnik. – Ako je provjeravanje činjenica sve, onda do sada nismo imali nikoga toliko neiskrenog kao što je to Trump, ni blizu – agresivan je bio Cuomo.

– Sve je u očima promatrača – odvratio je Giuliani.

– Ne, činjenice nisu u oku promatrača – ustrajan je bio Cuomo.

– Jesu, danas jesu – nije se dao Giuliani.

Onda se Trumpov odvjetnik pojavio i na NBC-jevu Meet the Press u nedjelju. Tamo je ustrajao na svojem stajalištu da se Trump ne treba odazvati Muellerovu pozivu na svjedočenje jer je za njega opravdana bojazan da će ga posebni savjetnik namamiti u krivokletstvo.

– Bedasto je da mi govorite da bi Trump morao svjedočiti jer će ionako govoriti istinu pa se nema što brinuti, jer je to nečija verzija istine, a nije istina – rekao je Giuliani voditelju Chucku Toddu nakon čega su se ovome odmah podigle obrve.

– Pa, istina je istina – rekao je Todd.

– Ne, ne, nije to istina. Istina nije istina. Kada predsjednik SAD-a kaže “nisam...” – nastavio je Rudy Giuliani, no prekinuo ga je Todd tražeći objašnjenje.

– Istina nije istina? Gospodine gradonačelniče, shvaćate li... mislim da će ovo postati jedan loš meme za vas – upozorio je voditelj.

– Ne, ne, ne... nemojte mi to učiniti – branio se Giuliani.

Laži treba kažnjavati

Giuliani je izazvao lavinu različitih komentara svojim viđenjem istine. Bivši direktor FBI-a James Comey upozorio je da su vjerodostojnost i istinitost temelji američkog društva te se one koji ne govore istinu treba kažnjavati. Naime, tvrdnja da je Trump tražio od Comeya da omekša istragu protiv svojeg bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna jedna je od tema Muellerove istrage.

Flynnova je savjetnička karijera trajala rekordno kratko, samo 24 dana, završila je nakon što je otkriveno da nije govorio istinu o prirodi svojih razgovora s ruskim veleposlanikom u Americi Sergejem Kisljakom.

