General Štimac i pilot Selak: Mirage je brzo rješenje da ne ostanemo bez pilota

Iznenadna objava Zvonka Zubaka, poznatog trgovca oružjem, koji Hrvatskoj nudi eskadrilu rabljenih Miragea 2000 C brazilskog ratnog zrakoplovstva za samo 75,9 milijuna američkih dolara, ponovno je uzburkala rasprave o stanju i budućnosti borbene komponente Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Nakon što je Večernji list objavio sadržaj ponude, u kojoj se navodi da u cijenu ulazi i produljenje životnog vijeka poprilično starih francuskih Miragea 2000 (35 godina) za još 2000 sati leta te obuka pilota, tehničara i inženjera, rezervni dijelovi, oprema i alati za održavanje, najveće je zanimanje izazvao detalj da bi svih 10 lovaca i dva dvosjeda u Hrvatsku stigli operativni do siječnja 2020.

Za što ćemo ih koristiti

Premda je MORH pokazao skepsu, kako prema ponudi tako i prema ponuditelju Zubaku, kažu da su se o tim zrakoplovima raspitali kod Francuza i Brazilaca i kažu da su pronašli neke “rupe” u Zubakovoj priči. Ne zna se koje, osim da sve odluke o izboru aviona trebaju donijeti predsjednica Grabar-Kitarović i premijer Plenković. Nakon propasti posla s Izraelom i nabavke F-16 Baraka za 500 milijuna dolara i obavljenih novih razgovora s Amerikancima i Šveđanima, čeka se da se napokon održi sjednica Vijeća za obranu, gdje bi državni i vojni vrh trebao amenovati konkretnije razgovore o nabavki ili američkih F-16 ili švedskih JAS Gripena C/D, koji bi početkom iduće godine trebali rezultirati novim izborom.

Iskusni piloti i stručnjaci, poput brigadira Ivana Selaka, legendarnog hrvatskog ratnog pilota, te generala Josipa Štimca, bivšeg pilota i zapovjednika HRZ-a, kažu da je Hrvatska u tako nepovoljnoj poziciji da svaku ponudu, pa i ovakvu iznenadnu poput Zubakove, treba uzeti u razmatranje jer je potrebno sačuvati borbenu komponentu HRZ-a. Kako jedan i drugi dobro poznaju Zubaka još iz ratnog doba, a uostalom i jedan i drugi letjeli su na zrakoplovima koje je on nabavio u vrijeme embarga, ne dijele mišljenje onih u državnim institucijama koji zaziru i od razgovora sa Zubakom.

– Ma ima se pričati sa svakim koji nudi neko rješenje, da parafraziram Tuđmana, i s “crnim vragom” – kaže Selak aludirajući na nepopularnost Zubaka u vrhu MORH-a. Dodaje da će on uvijek biti pristaša nabave “novog i novijeg” zrakoplova od postojećih MiG-ova 21 te smatra da su brazilski Mirage 2000, nakon produljenja životnog vijeka, dobri za primarni air policing i obuku pilota. Dakle, kao prijelazno i brzo rješenje kako ne bismo izgubili i ovo malo pilota, tehničara i inženjera koliko ih je u HRZ-u još preostalo.

– Tuga me hvata što sada, kada imamo ovako dobrog ministra obrane, koji odrađuje što nijedan ministar prije njega nije, koji hoće odraditi za dobrobit HV-a – nažalost oko njega ima ljudi koji ne da mu nisu pomogli nego su ga i slagali – kaže energični Selak. S Krstičevićem se on razišao oko nabavke Baraka, no vjeruje mu da želi spasiti borbenu komponentu. Selak, međutim, inzistira na tome da se hitno prione na – obuku pilota i posebno tehničkog osoblja kojeg je nedovoljno čak i za održavanje MiG-ova, a ti dečki izvlače iz postojećega ono nemoguće, kaže.

– Sada imamo samo pet pilota koji ispunjavaju sve uvjete i dovoljno su mladi da se isplati poslati ih na obuku za avion nove generacije – ističe Selak. On i dalje kaže da preferira nabavu F-16, no moramo znati za što hoćemo avion, za air policing, potporu kopnenoj vojsci i mornarici, gađanje raketama velikog dometa, zračnu bitku? Ako je to air policing, onda je i MiG-21 predobar za to, možemo nabaviti od Albanaca i MiG-ove 19 – karikira Selak. No želi poručiti da je poanta što naši piloti već dulje vrijeme gotovo da i ne rade ništa drugo doli najjednostavniji air policing.

Šveđani su dobro rješenje

General Štimac također kaže da griješe oni koji podcjenjuju Zubaka jer jedini je on uspio kada nam je najviše trebalo nabaviti dvije eskadrile borbenih aviona, leteće tvrđave helikoptere Mi-24 i nekoliko eskadrila transportnih helikoptera.

– Koliko sam mogao pročitati, njegova ponuda HRZ-u izgleda dosta dobro, dobra je svaka koja zadržava borbenu sposobnost HRZ-a, a sve dvojbe i daljnja pitanja trebala bi proučiti i riješiti stručna komisija HRZ-a – kaže Štimac. On razmišlja o tome što dalje i ima nekoliko rješenja. S obzirom na to da nam SAD nudi nove F-16 koje još nisu počeli ni proizvoditi, njemu se čini logičnijim novac za šest do osam aviona onda dati za najmoderniji F-35 koji je tek nešto malo skuplji, a i jedne i druge čekali bismo barem sedam i više godina.

Do tog vremena HRZ bi mogao nabaviti južnokorejske FA-50, koji nisu, istina, borbeni, nego školsko-borbeni zrakoplovi, ali na tim “malim F-16” Hrvati bi odradili obuku za barem 20 pilota, a FA-50 su znatno jeftiniji, ali i učinkoviti i za gađanje ciljeva na zemlji i potporu vojsci. Podsjeća da dobro rješenje mogu biti i JAS-39 Gripeni, a i sam je sudjelovao u razgovorima sa švedskim SAAB-om pa zna da nam Šveđani mogu na dvije do četiri godine dati određen broj rabljenih aviona C/D varijante radi obuke i air policinga, dok u međuvremenu čekamo na izradu eskadrile.

– No onda je logičnije dogovoriti nabavu osam do deset Gripena, ali E/F inačice, što je potpuno drukčiji i moderniji avion – kaže Štimac.