Fuchs: Najmanje osam škola u Sisačko-moslavačkoj županiji tražit će odgodu nastave

Ususret početku novog polugodišta, novinarka Lana Kovačević razgovarala je s ministrom obrazovanja i znanosti Radovanom Fuchsom.

Ministar je prvo odgovorio zašto je odluka o početku nastave donesena tek prekjučer.

– Nismo je mogli donijeti ranije, ali svejedno mislim da je na vrijeme. Jesmo li ili nismo mogli znati ranije, to se događalo i na početku same škole. Nismo znali ranije jer smo cijelo vrijeme pratili epidemiološku situaciju, nismo znali u kojem će smjeru ona ići. Imali smo u jednom periodu izrazito lošu s velikim brojkama. Tu je cijelo vrijeme postojala dilema da čak škole ostanu kompletno zatvorene i da nastava uopće ne krene. Kako se onda analizom došlo do toga da bi ipak bilo puno pametnije pustiti postepeno određene učenike s najmanjim mogućim rizikom, onda smo se odlučili da preporučimo da krenu osnovne škole od prvog do četvrtog razreda. Tu još postoji čitav niz argumenata zašto toj djeci nedostaje škola. Oni ne mogu tako dobro pratiti preko televizije, roditelji moraju ostati s njima kod kuće, oni nisu ti koji su završili pedagoške struke i predmete, teže objašnjavaju djeci. Što se tiče sigurnosti procijenili smo da su oni u najmanjem mogućem obimu koji bi mogli narušavati sadašnju epidemiološku sliku. Maturanti ove godine imaju ispite države mature, toj generaciji učenika treba pomoći kako bi što manje gubila od kvalitetnog obrazovanja – pojasnio je ministar Fuchs.

Kako će u Sisačko-moslavačkoj županiji izgledati početak drugog polugodišta?

– S obzirom na katastrofu koja je zadesila dijelove te županije imamo specifičnu situaciju. Imamo škole koje su kompletno oštećene do razine da ih se neće moći obnoviti. Trebat će izgraditi nove škole. Oni su izrazili želju, ne samo zbog toga što su objekti stradali nego imamo i psihološku komponentu. Početka drugog polugodišta neće početi ni online, nismo se još dogovorili koliko dugo. Županija će dostaviti, no osam škola će sigurno zatražiti odgodu. Ostali bi trebali krenuti kako smo i razgovarali i kako su se dogovorile i sve ostale županije.

Što znači ta odgoda? Hoće li i kako nadoknađivati to vrijeme?

– Jedan srednja škola je u ovom slučaju. Morat će se nadoknaditi, trajat će sigurno 14 dana. Postoji nekoliko varijanti na koji način se to može riješavatio, moguća je nadoknada subotom, ali i produžetak školske godine.

Kojih je to osam škola?

To su škole iz Petrinje, Gline... Te škole imaju i svoje područne škole izvan samog centra.