UŽIVO Macron s Plenkovićem u ležernoj šetnji centrom Zagreba: Padaju i selfiji, građani im mašu...

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u prvom je službenom posjetu Hrvatskoj. Prvi je to posjet francuskog predsjednika Republici Hrvatskoj od osamostaljenja.

Danas se prvo sastao s predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku. Nakon ceremonije svečanog dočeka u Uredu Predsjednika, predsjednici Milanović i Macron održali su sastanak u četiri oka. U nastavku službenog posjeta, a nakon sastanka s predsjednikom Milanovićem, predsjednik Macron položio je vijenac ispred Spomenika domovini na Trgu Stjepana Radića te se susreo s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima. Tijekom službenog posjeta predsjednika Macrona predviđeno je i potpisivanja Strateškog partnerstva te ugovora o nabavi višenamjenskog borbenog aviona Rafale.

Tijek događaja pratite u nastavku:

13:20 - U hotelu Esplanade okupljaju se gosti, njih 100-tinjak, koji će sudjelovati na svečanom ručku s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.

13:10 - Ispred hotela Esplanade postavljeni su automobili koje će Mate Rimac predstaviti Macronu.

- Kad dođu strani gosti, Vlada voli prikazati nešto u čemu smo napredni, drago mi je što zovu nas, pogotovo u slučaju kada u Francuskoj imamo preko 150 zaposlenika i preko 1.000 u Hrvatskoj, kazao je Rimac.

- Ovdje vidimo Bugatti Chiron i to je auto koji ima više od 1600 konjskih snaga, V16 motor i zapravo je najbrži automobil na svijetu, postigao je svjetski rekord od preko 490 kilometara na sat. Imamo i našu Neveru, automobil s najvećim ubrzanjem, tako da ima to smisla spojiti - najbrži električni automobil i najbrži benzinski automobil na svijetu, kazao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

13:09 - Na radni ručak u hotelu Esplanade će prisustvovati i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras.

- To je jedan protokolarni ručak gdje će biti puno ljudi, prema mojem dosadašnjem iskustvu, ljudi koji su važni za kulturu i obrazovanje budu predstavljeni na glavnom stolu Andreja Plenkovića i Emmanuela Macrona, to je počast Sveučilištu da se prizna njegovo djelovanje u visokom obrazovanju. Jako puno potičemo učenje francuske kulture, organizirali smo brojne konferencije i imamo jako dobre odnose s mnogim sveučilištima u Francuskoj. I ja sam sam frankofon.

- Mi smo svi bili pozvali još u petak i subotu, ali pozivnica nije bitna, važan je poziv, nadodao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

13:05 - Premijer Plenković i predsjednik Macron prošetali su središtem Zagreba kako bi vidjeli prelet aviona, a pritom su im prilazili brojni građani s kojima se Macron rado fotografirao.

12:53 - Na Markovom trgu s francuskim predsjednikom se pozdravila Lyliane Fournier, majka poginulog francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen u Domovinskom ratu.

12:45 - Premijer Plenković i predsjednik Macron izašli su na Markov trg, a potom će uspinjačom doći na vidikovac kako bi gledali prelijetanje borbenih zrakoplova Rafale. U jednom trenutku avioni su preletjeli iznad Markovog trga što je izazvalo osmjeh kod Macrona i Plenkovića.

12:15 - Plenković i Macron u Banskim dvorima imaju konferenciju za medije. Medijima se prvo obraća premijer Plenković.

- Zadovoljstvo mi je da još jednom mogu pozdraviti mog prijatelja francuskog predsjednika Emmanuel Macrona i zahvaliti mu na dolasku. Drago mi je da je prihvatio moj posjet, razgovori koje smo imali sinoć, koje je imao s predsjednikom Republike predstavlja novi početak odnosa Hrvatske i Francuske. Unaprjeđujemo naše odnose u šest područja. Mi smo u 2020. godini imali milijardu eura razmjene, dosad smo na 772 milijuna eura razmjene, a Francuska je jedan od značajnijih ulagača u RH u proteklim godinama. Francuski turisti posjećuju Hrvatsku, bilo ih je 400.000 ove godine, očekujemo da će taj broj i rasti. Posebno se veselimo francuskom predsjedanju Vijeća EU. Puno je zajedničkih tema, hrvatska vlada je proeuropski orijentirana, na najmudriji mogući način koristimo sve što nam članstvo u EU donosi. Bitna nam je jasna i čvrsta podrška Francuske. Suglasni smo da se i Schengenski prostor treba reformirati, zajedno ćemo raditi da i hrvatska kao buduća članica u tome da svoj prinos. Potpisivanje ugovora za Rafale predstavlja poseban značaj današnjeg posjeta. Na taj način snažimo sposobnosti Hrvatske vojske i HRZ-a, zrakoplovi će utjecati na vanjsko-politički i obrambeni sustav Hrvatske - kazao je Plenković. Dodao je i kako se razgovaralo o izbornom zakonu u BiH.

Izjavu je potom dao Macron.

- Hvala na našem razgovoru koji smo vodili još od jučer. Sretan sam što sam danas u Zagrebu. Naše dvije zemlje imaju bogatu povijesti baštinu, dijele zajednički interes. Povezane su hrvatskom dijasporom, povezani smo vrijednostima i angažmanom te vizijama unutar EU i NATO-a. Naša solidarnost i prijateljstvo vrlo su važni. Prošli ste kroz strašne potrese i solidaran sam s hrvatskim narodom. Postoji velika sinergija u pogledu Europe. Postoje sinergije u odnosu na klimu, digitalizaciju i strateške sinergije. Upravo ta pitanja migracija, digitalizacije pomoći će nam da idemo dalje. Podržavam vaše napore da pristupite Schengenskom prostoru, to je u sklopu reforme koju želimo i na kojoj će francusko predsjedništvo raditi. Znam da želite pristupiti euro području, znam da ste proveli potrebne reforme u vezi s tim. Mi smo ustanovili da postoje sličnosti u našim stajalištima u odnosu na mnoga pitanja. Razgovarali smo i o međunarodnoj situaciji, o problemima između Bugarske i Sjeverne Makedonije i reformi koja je neophodna na izborni zakon u BiH i tu trebamo zajednički djelovati, a to ćemo i učiniti u idućih nekoliko mjeseci - kazao je Macron.

- Sporazum koji je potpisan pokazuje da želimo djelovati zajedno, ugovor je jutros potpisan i ima povijesni značaj, bit će to cement suradnje napih dviju zemalja, jamči našu zajedničku sigurnost. Vidimo da postoji podudaranje pogleda, ovo je dokaz našeg prijateljstva koje veže naše dvije zemlje. Nastavit ćemo našu suradnju, trebamo nastaviti djelovati i raditi ruku pod rukom u mjesecima koji su pred nama - kazao je Macron.

- Francuska podržava pristup Hrvatske Schengenu, Hrvatska je spremna. Hrvatska je potvrdila da je solidna, da ima solidnu organizaciju zaštite svojih granica u odnosu na borbu protiv krijumčarenja i potvrdila je sposobnost nadzora svojih granica, učinit će Schengen učinkovitijim. Ovo podrazumijeva i reformu Schengena koji će omogućiti još učinkovitije Schengen područje i zato podržavamo pristup Schengenu - kazao je Macron.

Francuski novinari su Macrona upitali o stanju u kanalu La Manche gdje su poginuli migranti.

- Radi se o migrantima koji su pobjegli iz svojih zemalja kako bi pobjegli od siromaštva, nedostatka slobode, političkih režima. No, prošili su kroz najgori mogući sustav, a to je sustav krijumčarenja ljudskim bićima. Naše službe sigurnosti djeluju danonoćno na vanjskim granicama, nikad nije bilo toliko vojnika, žandara koji se bore protiv nezakonitog prelazaka. Od siječnja je došlo do 7800 spašavanja na moru. Kada ti ljudi dođu na La Manche onda je već kasno - kazao je Macron.

Macron je upitan i o restrikcijama zbog Covid-a.

- Svi europski narodi su umorni, zabrinuti zbog zdravstvene situacije, ali i zbog utjecaja koji to ima na njihovu obitelj, na njihovu ekonomsku situaciju. Mi pružamo otpor već dvije godine i to cijela Europa tako što smo mobilizirali zdravstveni sustav. Francuska trenutno pomaže našim susjedima koji su pomagali nama, pomogli smo europskom gospodarstvu, zaštitili smo naša poduzeća. Kampanja cijepljenja je europska kampanja, želimo da Europa najviše procijepi svoje stanovništvo. Moramo slušati one koji pate zbog ove situacije. Pokušavamo traćiti od građana proporcionalne napore, pokušavamo ne oslabiti francusko društvo. Zbog toga nećemo ponovno ići u lockdown, ali ćemo ići u covid-potvrde. Moramo biti zahtjevni jer smo mi građani jedne slobodne države, mi smo slobodni i odgovorni, od nas se traži cijepljenje i mjere opreza. Ne možemo se sada koristiti istim metodama kao kad još nije bilo cjepiva, trebamo poštivati mjere, pospješiti dostupnost cjepiva i ubrzati procijepljenost s booster dozama, između ostaloga - kazao je Macron.

Premijer Plenković upitan je o strateškoj važnosti nabave aviona Rafale.

- Kupnja aviona je game-changer. Dobit ćemo sposobnost kakvu nikad nismo imali, imat ćemo avione kakve od juga njemačke nema nitko drugi na ovom prostoru. Možemo biti izvoznici sigurnosti i važan čimbenik na jugoistoku Europe. Participirati u mnogim misijama gdje međunarodna zajednica može davati doprinos globalnoj sigurnosti. Partnerstvo s Francuskom je novi iskorak u kojem ćemo imati koristi i u gospodarskom pogledu - kazao je Plenković.

Predsjednik Macron još je jednom ponovio da će se zalagati za mir na jugoistoku Europe.

- Vizija Francuske je da tu trebamo izgraditi prostor mira, stabilnosti i suradnje, ojačati protok ljudi, napraviti pravi europski prostor - kazao je Macron.

12:02 - Ministri obrane Mario Banožić i Florence Parly potpisali su potom Ugovor o nabavi aviona Rafalea.

12:00 - Macron je s premijerom Plenkovićem potpisao ugovor o strateškom partnerstvu između Hrvatske i Francuske.

11:30 - Macron će uskoro potpisati ugovor o Strateškom partnerstvu s premijerom Plenkovićem, a potom će ministri obrane Mario Banožić i Florence Parly potpisati Ugovor o nabavi aviona Rafalea.

- To je nešto što će osnažiti našu bilateralnu vezu, ali i naš pogled na svijet. Bilateralni odnos u odnosu na Europsku uniju i u odnosu na zapadni Balkan je od ključne važnosti. Zahvalan sam ti na cijelom radu tvojih ministara i tvome radu - kazao je premijeru Plenkoviću predsjednik Macron.

10:57 - Predsjednik Macron upisao se u Zlatnu knjigu u Banskim dvorima.

10:55 - Premijer Plenković s francuskim predsjednikom Macronom razgovara na francuskom jeziku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:52 - Premijer Plenković stigao je u Banske dvore, a brzo nakon njega stigao je i francuski predsjednik.

10:42 - Macron je položio vijenac za žrtve Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenca, uputio se u Banske dvore.

10:40 - Macron je s delegacijom stigao kod Spomenika domovini gdje će položiti vijence za žrtve Domovinskog rata. Dočekao ga je premijer Andrej Plenković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:27 - Predsjednik Macron ide sada na Trg Stjepana Radića na Spomenik domovini gdje ga dočekuju premijer Andrej Plenković i članovi Vlade.

10:22 - Predsjednik Milanović dao je francuskom kolegi narančastu mašnicu koju su obojica stavili na sakoe kazavši kako time obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na koji ga je podsjetila njegova supruga Sanja Musić Milanović pa su mašnice izradili u posljednji tren.

10:18 - Predsjednici su završili razgovor, a medijima se prvo obratio Milanović.

- Razgovarali smo prije svega o nabavci zrakoplova, ali i zbivanjima u regiji, Ukrajini, Rusiji. To su sve stvari koje Francuska kao jedina nuklearna sila u EU gleda na način koji je malo širi od našega. Razgovore ocjenjujem odličnima. Radujem se svemu ovome, ovo je za Hrvatsku jedan mali novi početak. Ovo je ozbiljna promjena kojoj se radujemo - kazao je Milanović.

Izjavu je potom dao francuski predsjednik Macron.

- Zahvaljujem vam na srdačnom dočeku, razgovoru. Veliko mi je zadovoljstvo i ponosan sam što sam prvi predsjednik Francuske Republike koji je posjetio Hrvatsku od osamostaljenja. Radi se o nepravdi jer ovaj posjet je simbol našeg prijateljstva, pokazuje koliko su snažne veze između Hrvatske i Francuske - kazao je Macron i dodao:

- Hrvatski narod je bio svjestan činjenice da među državama članicama vlada velika solidarnost. Današnja službena posjeta i partnerstvo koje smo potpisali, posvetit će i uzvisiti našu bilateralnu vezu. Naše dvije zemlje nastavit će raditi u odnosu na različite teme, sigurnost, migracije, istraživanje. Sve su to teme koje pokazuju europski put Hrvatske - Schengen i euro integracija. To su zajednički projekti. Razgovarali smo o tome i jučer s Vladom. Radimo na klimatskim pitanjima, gospodarskim, geopolitici, tehnologiji, sve su to veliki izazovi i oni su u srcu ovog partnerstava i onog što ćemo zajedno činiti u Europskoj uniji.

9:37 - Nakon službenog fotografiranja, dvojica predsjednika povukla su se na privatni sastanak.

9:32 - Predsjednici su ušli u Pantovčak gdje su ih dočekali vojni piloti koji su ih svečano pozdravili.

9:23 - Francuska delegacija stigla je na Pantovčak, predsjednik Milanović ih je dočekao. Francuskog predsjednika Macrona dočekala je Počasno-zaštitna bojna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:12 - Predsjednik Macron je krenuo iz hotela Esplanade prema Pantovčaku.

9:00 - Očekuje se dolazak predsjednika Macrona na Pantovčak.

8:50 - Na Pantovčaku su i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, načelnik glavnog stožera admiral Robert Hranj te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Pripreme za svecani docek predsjednika Francuske Republike Emmanuela Macrona u Uredu Predsjednika Republike.

GALERIJA Emmanuel Macron stigao u Zagreb