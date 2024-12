FOTO/VIDEO Pogledajte u što se pretvorio skup u Južnoj Koreji: Tisuće pjevale hitove i mahale svjetlosnim štapićima

U subotu ujutro, četiri dana nakon neuspjelog pokušaja predsjednika Yoon Suk Yeola da proglasi izvanredno stanje, Južnokorejci su se okupili ispred Nacionalne skupštine u Seulu tražeći njegov opoziv. Iako je predsjednik iste večeri javno uputio ispriku naciji, to nije umirilo javnost. Prosvjedi su započeli diljem glavnog grada, a većina okupljenih zahtijevala je njegovu smjenu ili opoziv.

Uz glazbu, ples i povike "Opozovite Yoon Suk Yeola!", tisuće prosvjednika mahali su raznobojnim svjetlosnim štapićima, popularnim rekvizitima među ljubiteljima K-popa, koji su se pokazali učinkovitima u organizaciji ovakvih događaja. Prosvjednici su pjevali pjesme poput South Korea is a Democratic Republic, korejske verzije Do You Hear the People Sing iz mjuzikla Les Misérables i posljednje hitove popularnih K-pop izvođača, pišem BCC.

Prema procjenama policije, okupilo se oko 100.000 ljudi, uključujući studente, umirovljenike i radnike. Neki su putovali satima kako bi sudjelovali. Na sporednim ulicama prodavali su se vafli i peciva punjena pastom od crvenog graha, dok su glavne prometnice bile zakrčene tisućama okupljenih.

Prosvjedi u Južnoj Koreji poznati su po energičnoj atmosferi koja podsjeća na glazbene festivale, a svjetlosni štapići, inače simbol obožavatelja K-popa, sada su postali simbol demokratske borbe. Snimke sinkroniziranih pokreta i povika uz štapiće brzo su postale viralne na društvenim mrežama. "Mogućnost da koristimo ovakve rekvizite olakšava nam prosvjede. Oni su svijetli, čvrsti i laki za nošenje," rekao je glazbeni kritičar Kim Do Heon za Reuters.

Uz to, svjetlosni štapići i K-pop pjesme učinili su prosvjede privlačnijima. "Prijašnji prosvjedi su znali biti nasilni i zastrašujući, ali ovakva atmosfera snižava barijere za sudjelovanje," izjavila je Lee Seul-gi, obožavateljica K-pop benda ATEEZ. Unatoč hladnim temperaturama blizu nule, prosvjedi su trajali cijeli dan. Vladajuća stranka People Power Party (PPP) bojkotirala je glasanje o opozivu, ostavivši opoziciji osam glasova manje za prolaz prijedloga.

Okupljeni su, potaknuti vođama prosvjeda, pokušali spriječiti članove PPP-a da napuste skupštinu, a povici poput "Vratite se i glasajte!" odjekivali su zrakom. Iako je član PPP-a Kim Sang-wook nakratko ulio nadu prosvjednicima ulaskom u dvoranu, ubrzo je priznao da je glasao protiv opoziva.

Predsjednik parlamenta zatvorio je glasanje nešto prije 21:30, što je razočaralo okupljene. Među njima, neki su plakali, a drugi bijesno kritizirali političare. "Demokracija umire zbog jednog čovjeka," komentirao je prosvjednik Choi Eun-chong. Unatoč neuspjehu, vođe prosvjeda obećali su nastaviti borbu dok predsjednik Yoon ne bude opozvan. "Nećemo stati dok ne pobijedimo," izjavio je jedan od govornika, dok je publika odjekivala povicima potpore.

