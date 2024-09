FOTO U Zrmanju kod Obrovca iscurio mazut?! Kiše i poplava uništile ceste i plažu, ali…

Na području Obrovca uzvodno uz Zrmanju iscurile su znatne količine mazuta uslijed velikih oborina. Rekao nam je ovo Ivan Matić, Zastupnik mosta u županijskoj skupštini i saborski zastupnik u mirovanju, i ustupio slike šokiran činjenicom da iz godine u godinu unatoč sondiranjima i „sanacijama stalno curi mazut iz bivše tvornice Glinice nakon obilnih kiša kakve su pogodile tijekom današnjeg dana obrovačko područje.

- Sad će doći neka firma nakon par dana i pokupiti par milijuna kuna, a sve se može riješiti branom. Šokiran sam - rekao nam je Matić zabrinut zbog curenja mazuta u Zrmanju. Ivan Matić, stanovnik tog područja, nam je rekao kako je kiša prouzročila i velike probleme u Obrovcu i da je padala 3 sata u kontinuitetu, ali da je najvećih problema bilo na plaži Pisak i u Mekoj Dragi gdje je obilna količina oborina uništila lokalne ceste i plažu te da se iz ceste vidi čak kako vire vodovodne cijevi.

Ustupio nam je slike i iz meke drage i plaže Pisak rekavši kako su to jako velika oštećenja na tom području. Na obrovačkom području poplavljen je i dio stambenih objekata i podruma i očekuju se intervencije vatrogasaca. Koliki su razmjeri ekološkog onečišćenja Zrmanje i kolika je opasnost za tamošnje stanovništvo ili prirodu trebalo bi se saznati sljedećih dana.

Velike kiše poplavile su i konobe i podrume u Novigradu i Pridragi. - Pale su količine kiše koje mještani ne pamte, prilično ozbiljna situacija danas je u Novigradu - javlja HRT.

- S ovog mjesta gdje smo do prije 15 dana uživali u suncu i kupanju, pogodilo nas je ogromno nevrijeme. Kiša pada jutros od 5 sati, vrlo jaka. Aktivirala je sve potoke, Novigradsku dragu i podzemne vrulje koje izbijaju ljudima iz kuća, otkrio je za HRT Joso Klapan, načelnik općine Novigrad i dodao da iz svake druge kuće ogromna se količina vode spustila s brda.

- Imamo dosta problema, pomažemo ljudima koliko možemo. Do ovog trenutka, jutros od 9 sati, uspjeli smo raskrčiti sve ceste, s obzirom na to da je bila blokirana cesta na ulazu u Novigrad od dva odrona. Istu situaciju trenutno radimo u Pridragi, tako da ljudi mogu otići do trgovina. Slijedi ispumpavanje, dodao je za HRT.