FOTO Time objavio naslovnicu o kojoj priča cijeli svijet: 'Ovo je baš zločesto prema Bidenu, dugo su to pripremali'

Ugledni američki tjednik Time predstavio je novu naslovnicu nakon što je predsjednik Joe Biden objavio povlačenje iz utrke za Bijelu kuću. Nova naslovnica neodoljivo podsjeća na onu koju su objavili nakon Bidenova lošeg nastupa u prvoj TV debati s Donaldom Trumpom u lipnju.

Naime, krajem lipnja Joe Biden loše se snašao u velikoj 90-minutnoj televizijskoj debati protiv Trump. Često je mrmljao, odugovlačio s rečenicama, a bivši predsjednik SAD-a Trump čak ga je i ismijavao zbog njegovih ponekad nerazumljivih izjava. Mnogi američki politički komentatori opisali su raspoloženje unutar Demokratske stranke nakon debate koristeći jednu riječ: "Panika".

To je riječ za koju se tada odlučio i Time Magazine, uz fotografiju Bidena koji naizgled luta sa strane naslovnice.

Read our new cover story on Joe Biden's decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H



The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR