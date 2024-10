FOTO Stari odbačeni predmeti u Majinim rukama postaju umjetnička djela

Svestranu slavonskobrodsku alternativnu umjetnicu Maju Jagodić šira javnost poznaje po brojnim projektima. Prije nekoliko mjeseci na savskom je šetalištu oslikala veliki mural posvećen Baby Lasagni, o čemu je pisao i Večernji list, isto tako i Kuću piva u središtu grada, a sudjelovala je i na brojnim manifestacijama posvećenima djeci. Sada je u brodskoj Gradskoj knjižnici otvorena njezina prva samostalna humanitarno-prodajna izložba "Bee recycle art". Posjetitelji mogu razgledati, ali i kupiti njezine zanimljive i kreativne radove izrađene od odbačenih predmeta i materijala za reciklažu.

Dio prihoda od prodaje bit će doniran udruzi Krijesnica, koja pruža podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. – Čast mi je što sam dobila priliku organizirati svoju prvu samostalnu izložbu. Naglasak sam stavila na reciklažu. Jako volim reciklirati stare predmete i dati im neku novu namjenu. Ovdje se može vidjeti kombiniranje različitih elemenata. Eksponati su izrađeni tehnikom kolažiranja raznorodnih predmeta i materijala koju zovemo asamblaž. Riječ je o spajanju različitih predmeta koje koristimo u svakodnevnom životu – kaže Maja.

Autorica je od najranijeg djetinjstva pokazivala smisao za kreativnost i umjetnost. Kao dijete voljela se odijevati drukčije od ostalih i izrađivati unikatne predmete, odjeću i nakit. Prije devet godina oboljela je od karcinoma dojke, što je bila prekretnica u njezinu životu. Nakon liječenja i operacija odlučila je ostatak svog života provesti radeći ono što najviše voli, a to je stvarati i živjeti umjetnost. Iz hobija se bavi i slikarstvom. Koristi razne tehnike i oslikava različite površine. – Volim reciklirati, većina mojih predmeta izrađena je upravo od recikliranih materijala. Recikliranjem i prenamjenom stvaramo manje otpada i tako stvarima dajemo novi smisao te učimo sljedeće naraštaje da malim koracima možemo raditi velike stvari – objašnjava ona.

Maja na neobičan način kroz umjetnost promiče ekološku svijest i kreativnost u recikliranju. Njezina jedinstvena izložba usmjerena je na poticanje ekološke svijesti u lokalnoj zajednici, a pozornost privlači ne samo svojom tematikom nego i impresivnim radovima koji na inovativan način spajaju umjetnost i održivost. Posjetitelji tako mogu razgledati kreativna djela nastala reciklažom različitih materijala. Među ostalim, tu su unikatne kartonske maske lijepljene na platnu s dodanim kamenčićima u asamblaž tehnici, pa drvo s krošnjom od spužve i čepova od boca, adventski vijenci od kartonske ambalaže za jaja, nakit od gline...

– Izložba će biti otvorena do 14. listopada, a svi zainteresirani koji me budu htjeli podržati u ovom humanitarnom djelu mogu mi se javiti na društvenim mrežama, putem mojih stranica na Facebooku i Instagramu. Spojila sam ugodno s korisnim i nadam se da će građani podržati moj rad i humanitarnu akciju. Hvala svima – poručila je "pčelica" Maja.

Poveznica s Markom

Široj javnosti Maja je postala poznata u svibnju ove godine kada je u središtu Slavonskog Broda oslikala veliki mural posvećen Baby Lasagni i njegovu uspjehu na Eurosongu. Ideja je, kako sama kaže, došla sasvim spontano, dok je sa sestrom biciklirala prema obližnjem izletištu.

S obzirom na to da Marko Purišić u svojoj pjesmi "Rim Tim Tagi Dim" pjeva o dečku koji napušta voljeno rodno selo i svoje ljubljene mačke u potrazi za boljim životom, Maja je naslikala upravo to – mačku. Čipku je dodala kao podlogu. Sve je začinila srcima, notama, violinskim ključem i nazivom pjesme. Kako sama kaže, srca označavaju ljubav prema životinjama, mačkama i prema domovini, a plava boja može označavati more i rijeku Savu. U mural je uložila puno truda. Za oslikavanje velikog komada zida trebalo joj je čak šest sati, četiri spreja za pozadinsku čipku i dvije kantice boje. Ugodno su je iznenadile pozitivne reakcije na mural.

– Inspiracija je jednostavno došla sama po sebi. Imam dosta poveznica s Markom, oboje smo alternativci, s tim da je on umjetnik u glazbi, a ja u slikarstvu. Mačke su mi inače jedna od omiljenih tema radova, tako da se sve nekako povezalo – rekla je tada Maja. Mural je posvetila uspomeni na ovaj Eurosong, a iako je Baby Lasagna na kraju osvojio drugo mjesto, on je za nju veliki pobjednik.

