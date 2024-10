FOTO Snimljena jedna od najstrašnijih slika na Marsu: Na što vas podsjeća ovo otkriće? Jezivo je

Površina Marsa ne prestaje iznenađivati, a najnovija slika koju je snimio NASA-in rover Perseverance izazvala je veliku pažnju. Naime, na fotografiji snimljenoj 27. rujna 2024. godine jedan kamen izgleda poput odvojene ljudske glave koja se suši na suncu. Ova zastrašujuća vizija može nas navesti na pomisao da je riječ o nečemu nadnaravnom, no stručnjaci objašnjavaju da je u pitanju samo kamen koji je oblikovan prirodnim erozivnim procesima.

Perseverance je koristio svoju kameru Mastcam-Z kako bi zabilježio ovu neobičnu sliku, koja prikazuje kamen neobičnog oblika, čiji detalji nalikuju na čelo, nos i bradu. Iako se na prvi pogled čini kao da je riječ o ljudskoj glavi, Science Alert pojašnjava da je to zapravo komad sedimentnog pješčenjaka, koji nije neobičan za Mars, osobito na područjima gdje se nekoć smatralo da je prolazila voda.

Mars: Perseverance rover takes disturbing photo of face-shaped rock

A grimacing head in the middle of a field of stones

It is now the turn of the Perseverance rover to present us with a photograph of a Martian ogre's head. The image was taken on September 27, 2024 and was… pic.twitter.com/IRHZjB7XZn