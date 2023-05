VIDEO Promjena vremena stigla u Zagreb, prognostičari nemaju dobre vijesti ni za praznik

Na kopnu od sredine dana više oblaka, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, bila je prognoza vremena za danas. Obistinila se za Zagreb koji je oko 15:30 pogodilo nevrijeme praćeno grmljavinom. Nestabilno vrijeme nastavlja se i u utorak.

Bit će djelomice sunčano, uz povremeno i više oblaka ponegdje s kišom, uglavnom u drugom dijelu dana i s pljuskovima s grmljavinom, na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno i izraženijima. Duž obale prevladavat će sunčano, no poslijepodne pljuskova mjestimice može biti i na srednjem i južnom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno i pojačan. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 10 do 15, na moru od 15 do 20°C. Najviša dnevna između 20 i 25 na kopnu, na Jadranu od 24 do 27°C.