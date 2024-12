FOTO Neviđeni kaos u Gruziji: Prosvjednici bacali zapaljiva sredstva na policiju, uhićeno stotinu ljudi

Ispred gruzijskog parlamenta u glavnom gruzijskom gradu Tbilisiju izbili su u subotu navečer sukobi između policije i proeuropskih prosvjednika koji su treću večer zaredom prosvjedovali protiv odluke o odgodi rasprave o pristupanju zemlje Europskoj uniji.Policajci u opremi za razbijanje nereda ispalili su gumene metke, suzavac i koristili vodene topove kako bi rastjerali prosvjednike koji su bacali zapaljiva sredstva, naveo je novinar agencije France Presse (AFP) koji je vidio plamen s prozora zgrade.

Prosvjednici su podigli barikade na glavnoj aveniji u Tbilisiju."Bojim se, neću to skrivati, da će mnogi ljudi biti povrijeđeni, ali ne bojim se stajati ovdje", rekla je Tamar Gelashvili (39) za AFP u blizini zgrade parlamenta. Prosvjedi su održani i u mnogim gradovima Gruzije. Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su "postupci nekih pojedinaca prisutnih na prosvjedima postali nasilni nedugo nakon njihova početka". “Na svaki prekršaj policija će reagirati primjereno i u skladu sa zakonom”, dodalo je.

Dva prethodna prosvjeda, u četvrtak i petak, već su rastjerana vodenim topovima i suzavcem, a policija je uhitila više od stotinu ljudi. Proeuropska predsjednica zemlje, Salome Zurabišvili, najavila je da neće okončati svoj mandat, koji završava u prosincu, dok se ne organiziraju novi parlamentarni izbori. Gruzijska predsjednica rekla je da parlament nema legitimitet te da "nelegitimni parlament ne može birati novog predsjednika i stoga neće biti inauguracije". Zurabišvili je na brifingu za novinare danas rekla da je predsjednička funkcija jedina preostala legitimna institucija u državi. Vladajuća stranka Gruzijski san, koju se optužuje za autoritarnost i proruske tendencije, osvojila je gotovo 54 posto glasova na izborima u listopadu za koje oporbene stranke tvrde da su bili namješteni.

Najnoviji prosvjedi izazvani su odlukom vlade, optužene za prorusko i autoritarno skretanje, da odgodi rasprave o pristupanju ove kavkaske zemlje Europskoj uniji do 2028. godine. Stotine dužnosnika, uključujući one iz ministarstava vanjskih poslova, obrane i obrazovanja, kao i suce, izdali su zajedničke izjave u znak prosvjeda. Oko 160 gruzijskih diplomata kritiziralo je tu odluku, rekavši da je protuustavna, s obzirom da je ulazak u EU definiran kao cilj u ustavu zemlje, i da je dovela do "međunarodne izolacije" zemlje. Mnogi gruzijski veleposlanici također su podnijeli ostavke u znak prosvjeda.

Sjedinjene Države objavile su u nedjelju da prekidaju strateško partnerstvo s Gruzijom zbog vladine odluke da prekine pregovore o pridruživanju Europskoj uniji. Taj je potez slijedio nakon odluke proruske stranke Gruzijski san da prekine pregovore o pristupanju EU, što je glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller nazvao "izdajom gruzijskog ustava" u objavi na platformi X-u.

"Odluka Gruzijskog sna da obustavi proces pristupanja Gruzije EU-u protivna je obećanju gruzijskom narodu sadržanom u njihovu ustavu da će težiti punoj integraciji u Europsku uniju i NATO", stoji u priopćenju američkog State Departmenta. "Gruzijski narod velikom većinom podržava integraciju s Europom", nastavlja se. "Suspendiranjem procesa pristupanja Gruzije EU-u, Gruzijski san odbacio je priliku za bližim vezama s Europom i učinio Gruziju podložnom Kremlju".

SAD je također kritizirao "pretjeranu upotrebu policijske sile protiv Gruzijaca koji žele ostvariti svoje pravo na okupljanje i izražavanje, uključujući slobodu mirnog prosvjeda". SAD je opisao postupke Gruzijskog sna kao "antidemokratske" i optužio stranku za podrivanje temeljnih vrijednosti demokracije, vladavine prava i ljudskih prava. Napetosti u Gruziji proteklih su se dana pojačale.

Proeuropska predsjednica Salome Zurabišvili rekla je u video poruci u subotu da će predati svoje službene dužnosti tek kada bude uspostavljena legitimno izabrana vlada. Gruzijska oporba odbila je priznati rezultate izbora 26. listopada, na kojima je izborna komisija pobjednikom proglasila nacionalističku stranku Gruzijski san.

VIDEO U eksploziji oštećen kanal za dvije ključne elektrane na Kosovu