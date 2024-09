FOTO Kritična regija u Italiji opet poplavljena: Evakuirane stotine, potopljene ceste i kuće

Nove poplave pogodile su dijelove Italije, uslijed ciklone Boris koja je odnijela već 20-ak života na područjima od Rumunjske do Češke. Ova puta ponovno su se poplavila područja oko Bologne, u regiji Emilia-Romagna, no vlasti navode kako to nije ni približno poplavama koje su regiju pogodile lani.

U četiri regije zatvorene su škole, navodi Corriere di Bologna, a vlakovi između Faenze i Forlija, između Ravenne i Castelbolognesea i između Ravenne i Faenze, duž linije od 40-ak kilometara, obustavljeni su zbog kritičnih vremenskih uvjeta. Poplave zasad nisu odnijele živote, no njih 800-tinjak evakuirano je na području Ravenne, dok je još njih 165 raseljeno oko Bologne.

#Maltempo #EmiliaRomagna, 2 elicotteri dei #vigilidefuoco in azione a #Ravenna per soccorsi alla popolazione. Tra Bagnacavallo, Lugo e Cotignola recuperate con l'elicottero 5 persone bloccate in casa per l'innalzamento del livello dell'acqua [#19settembre 10:00] pic.twitter.com/CPbISdnEcV — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

- Situacija još nije kritična, ali kanali se pune. Sva sreća da je berba već gotova. Ako bi Prefektura to tražila, još uvijek smo spremni ponoviti sve što smo učinili prije godinu dana kako bismo izbjegli veće rizike za urbane centre - objasnio je predsjednik CAAB-a Fabrizio Galavotti.

Tijekom noći su i u Bologni zabilježeni veliki problemi, uglavnom na područjima San Ruffillo i Birra gdje je evakuirano 60-ak ljudi iz predostrožnosti, a ostali su se popeli na gornje katove ili otišli kod rodbine i prijatelja. Uz to, nekoliko je i srušenih stabala bilo tijekom noći.

❌ #Maltempo #Marche, 300 interventi e 260 #vigilidelfuoco al lavoro, maggiori criticità a: #AscoliPiceno, per allagamenti soccorse persone sulla SP36 in loc. Ponterotto e tra Cupra e Grottammare; #Ancona evacuate 6 famiglie a Osimo per frana che minacciava case [#19settembre 8] pic.twitter.com/gmXPg5bN1h — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

- U posljednjih 36 sati rasprostranjeni vrhovi od preko 100-150 mm pali su u pokrajinama Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, s vrhovima od 250 mm na Apeninima, više nego dvostruko više od mjesečnog prosjeka - naveo je meteorolog Edoardo Ferrara, prenosi Bologna Today. Vodostaji rijeka više nisu problem, naveo je gradonačelnik Ravenne Michele de Pascale, a vlasti sada povećano počinju motriti kanale koji bi mogli postati nove kritične točke. Slična situacija dogodila se i lani, piše La Repubblica.

- Ovo je sada promjena faze poplave, malo kao što je nažalost bilo prije godinu dana, gdje u prvoj fazi prijeti rijeka, a u drugoj fazi prijete kanali. U ovom trenutku rijeka se prelomila na dva dijela i opteretila područje Villasa, pa i područja Ronca i Montonea... Stoga trenutno nadziremo kanale, ali bitno je da građani koji žive sjeverno i južno od rijeke Montone obrate maksimalnu pozornost jer ovisno o sposobnosti kanala da upravljaju ovom vodom koja izlazi iz bazena, možda nećemo imati problema ni na ovim područjima kao što se nažalost dogodilo prije godinu dana - objasnio je.

