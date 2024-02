FOTO Kako je mala slovenska općina prirodu iskoristila kao mamac za turiste

Kako zimi privući turiste u neku manju općinu, što im ponuditi kao dodatan sadržaj u mjesecima kada ima snijega, ali ipak nedovoljno za skijanje, te kako čitavo mjesto objediniti u turističku destinaciju, može se doznati na primjeru općine Jezersko u susjednoj Sloveniji. Prirodne ljepote, poput Alpi i jezera u obliku srca, kakvih, samo s drugim obilježjima, imaju i općine i mjesta u Hrvatskoj, jedan je od aduta koji privlači turiste i posjetitelje, a povezanost s prirodom glavni je adut koji je sve popularniji među onima koji barem na par dana tijekom čitave godine žele pobjeći u prirodu. U Jezerskom nema nebodera, kuće su građene i uređivane, a tako i hoteli, u skladu s tradicijom u kojoj su ostali vjerni drvetu kao građevinskom materijalu.

Kako su to osmislili u Jezerskom? Riječ je o mjestu koje je svake godine sve zanimljivije turistima, posebno tijekom zimskih mjeseci. Pitoreskna je to općina sa 600-injak stanovnika podno Kamniško-Savinjskih Alpa. Nalazi se dvjestotinjak kilometara od Zagreba, manje od sat vremena vožnje od Ljubljane. Do njega dolazite vijugavom cestom koja prati tok rijeke Kokre čiji se pak tok na poseban način isprepliće s cestom koja vas vodi do 1000 metara nadmorske visine.

S jedne strane mjesta su planine Kočna, Grintovec, Dolgi hrbet, Skuta, Rinke i Babe koje su dio Kamniško-Savinjskih Alpi koje su, pak, ostacima najistočnijeg ledenjaka Alpa, a s druge strane nepregledni pašnjaci i višestoljetna šuma. Budući da su spomenute planine koje okružuju Jezersko nepropusne, u prošlosti su upravo one omogućile da voda od otopljenih ledenjaka prekrije dno dolina i tako formira veliko ledenjačko jezero oko kojeg je nastalo mjesto. Nakon velikog potresa 1348. godine jezerska voda počela je otjecati, Jezersko je ostalo bez jezera, ali i od tada pa sve do danas izgled općine nije promijenio izgled. Sve kuće su sagrađene tako da prate liniju nekadašnjeg ruba jezera, a danas umjesto njega taj dio prekrivaju prekrasni pašnjaci.

Nalikuju onima iz filmova, a na njima pasu goveda i tek pokoja jezersko-solčavska ovca koje pastiri vode u spomenute planine na ispašu. Iako velikog ledenjačkog jezera više nema, Jezersko je poznato po Planšarskom jezeru koje je u obliku srca. Voda mu je uvijek hladna, do 14 stupnjeva ali je njegov ponton danas jedna od najpopularnijih foto pointa u ovom dijelu Slovenije, obzirom da vas u daljini gledaju impresivne Alpe.

Za Jezersko se s pravom može reći kako je destinacija za cijelu obitelj, obzirom da su osmislili brojne vođene ture do zanimljivih lokacija i tamošnjih OPG-ovaca, što je model koji bi i hrvatske općine mogle preuzeti. Destinacija suvremenim putnicima nudi mogućnost planinarenja, posjete pašnjacima u vođenoj turističkoj turi, istraživanje raznolikosti koje je stvorila priroda i čovjek. Na jedan dan možete biti 'pastir', ali i naučiti od Mije Murovec kako se od vune jezersko-solčavske ovce radi pletivo ali i brojni ukrasi i uporabni predmeti. Jezerskim možete voziti bicikl, šetati stoljetnim šumama tijekom cijele godine ili sjediti uz jezero i opuštati se gledajući nesvakidašnji prizor ili u centru mjesta kušati izvor mineralne vode pune magnezija.

Foto: Nikola Zoko

Jezersko ima netipičan hotel s pet zvjezdica, kuće za odmor, kampove ali i pravi biser Šenkovu domačiju - 500 godina staro imanje Šenk koje na poseban način pričaju priču o održivom agroturizmu. Ova farma nudi smještaj u posebno dizajniranim sobama koje su u potpunosti u skladu s prirodom i gdje svaka soba nosi poseban naziv vezan uz neki od obrta kojih je bilo u mjestu. Imaju odličnu hranu, saunu, najam opreme i niz aktivnosti zbog kojih se kod njih osjećate kao kod kuće.

POVEZANI ČLANCI:

Ukoliko ostajete par dana, taj je doživljaj još veći, jer ujutro možete s gazdaricom Polonom prošetati farmom- skupiti jaja za doručak, brati povrće koje će se kasnije naći na stolu. Na farmi možete pomoći i u hranjenju životinja, a poželite li vidjeti kako izgleda život pastira, rado će vas sa Šenkove domačije poslati prema Češkoj kući oko koje se nalaze prekrasni pašnjaci. Šenkova domačija je otvorena cijele godine, dobrodošlicu želi i malim i velikim gostima, a ono što je zanimljivo je i to da su dobrodošli i kućni ljubimci.

Dan u Jezerskom možete ispuniti i planinarenjem, uživati u skijaškom trčanju obzirom da Jezersko nudi 17 km izvrsno uređenih staza za skijaško trčanje za klasičnu i skate tehniku, klizati podno ledenjaka ili isprobati krpljenje, tradicionalan način hodanja po snijegu koji je posebna atrakcija turistima jer vam vodić i ispriča priča o krpljenju. Osim skijanja, najveća je atrakcija sanjkanje na posebno dizajniranom sanjkalištu kojeg će vam predstaviti vodić Rok Teul. Staza je duga 800-injak metara, a do nje se dolazi posebnim prijevozom.

U sklopu klizališta nalazi se i dio za kuglanje na ledu po čemu je Jezersko također poznato. U Jezerskom se sva ugostiteljska ponuda bazira na prirodnom fenomenu kojeg imaju, pa je i restoran u mjestu pod nazivom Gostišče ob Planšarskem Jezeru izgrađen i uređen kao drvena koliba u kojoj možete kušati i popiti samo domače proizvode. Specijaliteti su im kobasice i janjetina, te ručno rađene štrukle, posebno štrukle od sira s brusnicom.

U blizin je i OPG s kampom u kojem je Cvet gora, kušaonica domaće rakije i likera zanimljivih naziva poput Antivirus ili Antiživček koju je pokrenula Tanja, koja je stresan posao u policiji zamijenila vlastitim obrtom. Sve detalje kako je ova slovenska općina iskoristila i objedinila svoje prirodne ljepote, te osmislila niz sadržaja koji su objedinjeni u turističkoj ponudi, mogu se pogledati na web stranici općine. Dio tih ideja mogao bi se primijeniti u turističkoj ponudi hrvatskim mjesta i općina koje u dijelu godine imaju snijega i nalaze se na području Gorskog Kotara ili Like, čime bi svakako doprinjeli boljoj turističkoj valorizaciji lokacije.

>> VIDEO Orke zarobljene u ledu u Japanu uspjele su pobjeći