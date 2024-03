FOTO Još jedna nesreća kod Novske: Vozačica (25) udarila u drvo, ima ozljede opasne po život

Još jedna teška nesreća dogodila se ovog četvrtka na potezu kod Novske, nakon što su se tijekom jutra na autocesti A3 sudarili automobil i teretno vozilo. Druga nesrća dogodila se u mjestu Bair jutros oko 8.45 sati, kada je vozačica (25) sletjela s ceste i udarila u drvo.

- Do nesreće je došlo kada je 25-godišnjakinja upravljala automobilom daruvarskih registracija te je izlaskom iz zavoja uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad vozilom, prešla na suprotnu prometnu traku, sletjela van kolnika i udarila u drvo. Zbog zadobivenih ozljeda prevezena je sisačku Opću bolnicu gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede opasne za život - objavila je policija.

Fotografije s mjesta nesreće objavila je i JVP Novska koja je obiteljima stradalih iz nesreće na A3 uputila sućut te ozlijeđenima zaželjela brz oporavak. ''Prilagodite vožnju uvjetima na cesti'', objavili su.

Inače, dvije osobe starije životne dobi poginule su u naletu teretnjaka na autocesti A3 ovog četvrtka.

- Danas je u jutarnjim satima došlo do prometne nesreće na autocesti A3 u smjeru Jug, neposredno u blizini Novske. Provela sam očevid s policijskim službenicima, prema dosad utvrđenom došlo je do prometne nesreće na način da je vozač teretnog vozila zagrebačkih registracijskih oznaka upravljao autocestom u smjeru Lipovca te je na 140. kilometru došlo do naleta na osobno vozilo njemačkih registracija u kojem su se nalazile dvije osobe starije životne dobi. Uslijed naleta te dvije osobe su smrtno stradale - objasnila je ranije državna odvjetnica.

