FOTO/VIDEO Dirljive scene: Pogledajte kako je izgledao susret izraelskih taoca s obiteljima nakon više mjeseci zarobljeništva

Četiri taoca koji su oslobođeni u specijalnoj operaciji izraelske vojske u izbjegličkom kampu Nuseirat nakon sedam mjeseci ponovno su sa svojim obiteljima. Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrej Kozlov i Shlomi Ziv oteti su s glazbenog festivala Nova 7. listopada prošle godine, prema podacima izraelske vojske (IDF).

U specijalnoj operaciji u Nusairatu ubijeno je najmanje 107 osoba, navodi se u izvješću. Operacije spašavanja taoca rijetko su uspješne - ovo je tek treći takav pothvat koji je IDF-u pošao za rukom. Jedna je osoba spašena odmah u listopadu, a još dvije u operaciji provedenoj u veljači, piše CNN.

Među spašenim taocima, najprepoznatljivija je 25-godišnja Noa Argamani koja je postala jedan od simbola napada 7. listopada kada se društvenim mrežama proširio video Hamasovih boraca koji je odvoze motorom. Djevojka je preklinjala za svoj život a kamere su zabilježile kako viče "Molim vas, nemojte me ubiti".

