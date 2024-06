FOTO Avion pun putnika uletio u superćelijsku oluju, nije se dobro proveo u sudaru s tučom

Zrakoplov Austrian Airlinesa teško je oštećen tučom kada ga je tijekom leta u nedjelju, nedaleko od Beča, zahvatilo superćelijsko nevrijeme s grmljavinom. Riječ je o avionu Airbus A320 koji je u nedjelju putovao na relaciji Palma de Mallorca - Beč.

Zrakoplov sa 173 putnika i šest članova posade iz Palma de Mallorce u Španjolskoj za Beč u Austriji sigurno je sletio u Beč. Tijekom leta upućen je poziv hitnoj pomoći, kaže Austrian u priopćenju. Dodali su da se grmljavinska oluja, prema posadi u kokpitu, nije vidjela na meteorološkom radaru.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ