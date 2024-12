FOTO Apokaliptične scene u Grčkoj: Mostovi i ceste uništene, više mrtvih, vlasti proglasile izvanredno stanje

Izvanredno stanje zbog oluje Bora koje je odnijela tri života i izazvalo veliku štetu, proglašeno je na dva grčka otoka. Dvije osobe stradale su u poplavljenom selu na otoku Lemnosu, dok je vozač automobila poginuo u Halkidikiju, pokušavajući izbjeći krhotine na cesti. Na Rodosu je palo više od 30 centimetara kiše, što je jedno od prvih mjesta pogođenih olujom Bora koja je u Grčku stigla u subotu. Prema izvješćima, dvije osobe izgubile su život u poplavljenom selu na Lemnosu, otoku na sjeveru Egejskog mora, gdje su poplave uništile ceste i zgrade.

Spasilačke ekipe, uz pomoć vojske i lokalnih vlasti, uspjele su spasiti mnoge starije stanovnike u poplavljenim područjima. Vikend je donio vjetrove brzine do 129 km/h i obilnu kišu koja je prevrnula automobile, izazvala nestanak struje i oštetila prometnice. Među najteže pogođenim područjima bio je popularni turistički resort Faliraki na Rodosu, gdje su poplave uništile most, stvorile velike pukotine u zemlji te oštetile domove i trgovine uz obalu, piše SkyNews.

Treća žrtva, vozač koji je upao u jarak dok je pokušavao izbjeći krhotine na sjeveru Halkidikija, preminuo je od hipotermije, izvijestila je državna televizija ERT u ponedjeljak. Halkidiki je pretrpio značajnu štetu, osobito u Sithoniji, drugom "kraku" poluotoka. Poplave su potopile kuće, podrume i trgovine, dok su se ceste pretvorile u rijeke, a klizišta s blatom i krhotinama učinila promet neprohodnim.

Prema britanskom meteorološkom zavodu, na sjeveroistoku Grčke očekuje se dvostruka količina kiše u odnosu na mjesečni prosjek. Ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Vasilis Kikilias, pozvao je građane u pogođenim područjima da slijede naredbe za evakuaciju koje se dostavljaju putem mobilnih obavijesti. "Bolje je tisuću puta pretjerati s upozorenjima nego se suočiti s tragedijom", izjavio je Kikilias za privatnu televizijsku mrežu Skai.

#StormBora will continue to bring heavy rain and strong winds in the Mediterranean through the rest of the weekend



Northeast Greece will see significant flooding impacts as around double their monthly rainfall is expected to fall by Monday ☔ pic.twitter.com/Nh23zd9CcC