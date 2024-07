Evo kako rade trgovine i trgovački centri ove nedjelje

Novim Zakonom o trgovini regulirano je radno vrijeme trgovina nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi ove nedjelje, 28. srpnja. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su druge odlučile otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Lidl - OVDJE je dostupan popis trgovina koje će biti otvorene

Konzum - Radno vrijeme po poslovnicama možete pronaći OVDJE

Kaufland - Sve poslovnice bit će otvorene do kraja ljeta

Plodine - Popis poslovnica koje su otvorene dostupan je OVDJE

Spar i Interspar - Bit će otvorene neke poslovnice, a njihov je popis dostupan OVDJE

Tommy - Popis otvorenih poslovnica možete pronaći OVDJE

Studenac - Radno vrijeme svojih poslovnica objavio je i Studenac, a možete ga provjeriti OVDJE

Eurospin - Ove će nedjelje biti otvoreno sedam poslovnica Eurospina. Njihov je popis dostupan OVDJE

Trgovački centri koji će biti otvoreni: Westgate Shopping City, Pula City Mall, Max City, Zadar Shopping Capitol, Dalmare, Supernova Zadar, Supernova Šibenik, Mall of Split, Supernova Colosseum, Supernova Karlovac, Supernova Sisak East, STOP SHOP Gospić, STOP SHOP Kaštel Sućurac, STOP SHOP Labin i STOP SHOP Pazin.

Trgovački centri koji neće biti otvoreni: City Center one East, City Center one West, City Center one Split, Avenue Mall Zagreb, Arena Centar, Garden Mall, King Cross, Family Mall, Centar Kaptol, Z centar, Tower Center Rijeka, ZTC, Joker, Portanova, Gacka Retail Park, Supernova Slavonski Brod, Vinkovci Shopping Capitol, Supernova Varaždin, Lumini, Galerija Sjever, Jug Mall, Sisak Shopping Capitol, Supernova Sisak West, STOP SHOP Vukovar, STOP SHOP Čakovec, STOP SHOP Ludbreg, STOP SHOP Našice, STOP SHOP Osijek, STOP SHOP Velika Gorica, STOP SHOP Vinkovci, STOP SHOP Đakovo i STOP SHOP Daruvar.