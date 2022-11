Europsko tržište polako se hladi, u jednoj državi počele padati cijene nekretnina, evo kakva je situacija u Hrvatskoj

Polarizirano tržište nekretnina u Hrvatskoj ne pokazuje znatnije znakove promjena. Potražnja je i dalje visoka u Zagrebu i drugim većim gradovima te uz Jadran, a u skladu s time drže se i cijene, koje su na godišnjoj razini skočile oko 15 posto. No europsko tržište polagano se hladi pa su njemački mediji posvetili puno prostora informaciji da je u trećem kvartalu došlo do prekretnice na njemačkom nekretninskom tržištu.



Na temelju transakcija koje su zabilježene kod 500 njemačkih banaka i zadruga financijski posrednik Interhyp navodi da je prosječna cijena nekretnine u trećem kvartalu bila oko 512.000 eura, što je oko 23.000 eura ili 4,3 posto niže nego u drugom tromjesečju. Slične podatke iznijeli su i drugi tržišni sudionici uz primjedbu da se radi o prvim registriranim padovima od 2010. godine, no njih još treba potvrditi i službena statistika.