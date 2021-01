Europska agencija za lijekove uvjetno odobrila cjepivo AstraZenece

Europska agencija za lijekove odobrila je uvjetnu registraciju AstraZenecinog cjepiva protiv COVIDa-19 za populaciju stariju od 18 godina.

– S trećim pozitivnim mišljenjem, dodatno smo proširili arsenal cjepiva raspoloživih u zemljama EU i EEA kako bismo se bolje borili protiv pandemije i zaštitili naše građane. Kao i u prethodnim slučajevima cjepivo je rigorozno ocjenjivano kroz četiri klinička ispitivanja u Velikoj Britaniji, Brazilu, Južnoj Africi gdje se pokazalo da je ovo cjepivo sigurno i učinkovito na populaciji starijoj od 18 godina, rekla je Emer Cooke, direktorica EMA-e.

Ova ispitivanja obuhvatila su oko 24.000 ispitanika. Polovina ispitanika primila je cjepivo, a druga polovina placebo.

Pri tome su kao glavne studije uzimane one s najvećim brojem ispitanika, u Velikoj Britaniji i Brazilu. Odgovoreno je i na dvojbu da li cjepivo ima dovoljno visoku efikasnost na populaciji starije dobi. Već samim time što registracija vrijedi za sve dobne skupine iznad 18 godina to je potvrđeno, no navodi se kako je broj testiranih starije dobi u ispitivanjima bio premalen da bi se navela konkretna učinkovitost, ali se očekuje dovoljna razina zaštićenosti jer je ona uočena u dovoljnoj mjeri kod ove populacije u ispitivanjima te o tome govore i iskustva s drugim cjepivima, navodi se u EMA-inu priopćenju.

Više se podataka očekuje od studija koje su još u toku kod kojih je uključen veći broj testiranih starije dobi. Cjepivo se administrira u dvije doze, u razmaku od četiri do 12 tjedana. Najčešće su nuspojave bile blage ili srednjeg intenziteta te su prolazile par dana nakon cijepljenja. Radilo se u prvom redu o bolovima i osjetljivosti na mjestu cijepljenja, glavobolji, umoru, bolu u mišićima, općem slabom dojmu, trncima, groznici, boli u zglobovima te mučnini.

Kao i kod prethodna dva cjepiva, i kod AstraZenecinog će se i dalje pratiti učinkovitost i sigurnost nakon što se ono počne primjenjivati u zemljama članicama EU.

Zanimljivo je kako je priopćenje došlo nakon što je tiskovna konferencija Europske agencije za lijekove jučer odgođena s 15 sati na 16.30. Očito je veliki pritisak javnosti zbog pitanja učinkovitosti i distribucije postigao da se u kasno popodne ovog petka EMA napokon izjasni. Istodobno, objavljeni su i rezultati kliničkog ispitivanja cjepiva koje razvija belgijski Janssen kao podružnica Johnson&Johnsona. Ovo cjepivo je za sada jedino koje će se primjenjivati u jednoj dozi, i na taj je način pokazalo učinkovitost od 66 posto. No, kaže se i da je učinkovito u omjeru od 85 posto u sprečavanju težih oblika COIVDa-19. Međutim, treba napomenuti kako se ovo cjepivo testira i u varijanti s dvije doze, pa je moguće da na taj način dosegne veću učinkovitost.