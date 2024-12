Europol upozorava na opasne trendove: Mafije koriste legalne tvrtke za svoje ilegalne poslove

Oni su ozbiljna kriminalna organizacija. Bave se krijumčarenjem tona kokaina koji iz Južne Amerike transportiraju u Europu ili SAD. A da bi to radili bez ikakvih smetnji, potrebni su im paravani. I to legalni. Pa su se domislili i osnovali legalne tvrtke. Odnosno kompleksnu mrežu povezanih legalnih tvrtki, koje su se uglavnom bavile ili su bile povezane s trgovinom voćem. Sjedišta tih legalnih tvrtki bila su u raznim europskim zemljama, a njihova mreža se po potrebi širila osnivanjem novih. Oni koji su bili na vrhu kriminalne organizacije, osmislili su tu shemu te su davali naredbe onima ispod sebe.

Unutar trgovine voćem, koja je bila paravan za trgovinu kokainom, trebalo se pobrinuti i za carinike, lučke radnike, policajce... A trebalo je prikupljati i sve informacije koje su mogle koristiti u tom poslu. Osim što je kriminalna organizacija imala više povezanih legalnih tvrtki, imali su i brokera koji se brinuo o svim problemima koji bi mogli iskrsnuti tijekom transporta, a osiguravao je i logistiku... I funkcioniralo je to tako deset godina, dok nisu otkriveni, donoseći kriminalnoj organizaciji profit koji se mjeri u stotinama milijuna eura.

Opisano je samo jedan od primjera koje je Europol istaknuo u svom nedavnom izvješću u kojem upozorava da najopasnije kriminalne organizacije u EU iskorištavaju legalne tvrtke za svoj "posao". Prema podacima Europola, smatra se da u Europi djeluje oko 5000 kriminalnih organizacija koje, prema konzervativnim procjenama, godišnje na svojim kriminalnim poslovima "zarade" oko 30 milijardi eura. Među tih 5000 kriminalnih organizacija, 821 je koju Europol smatra izuzetno opasnima i nasilnima te procjenjuje da imaju oko 25.000 ljudi. Riječ je o kriminalnim organizacijama koje su lako prilagodljive, oko 125 njih bavi se s više vrsta kriminala. Europol procjenjuje da čak 86 posto njih za svoje poslove koristi legalne tvrtke.

Ono što je po Europolu najopasnije, od tog broja, čak 63 posto njih ima svoje vlastite legalne tvrtke, dok se 16 posto njih infiltrira u legalne tvrtke na nižoj razini, a 7 posto koristi legalne tvrtke za svoje poslove bez znanja tih tvrtki. Drugim riječima, legalne tvrtke se koriste kao paravan za ilegalne poslove, a tako novac zarađen na kriminalu ulazi u legalne poslove. Europol upozorava da se tako pere novac, ali se i izbjegava da se otkrije prava priroda poslova kriminalnih organizacija. Neke od legalnih tvrtki znaju da služe kao paravan, neke ne, a najčešće se za prikrivanje tragova i legalizaciju služe tvrtke koje se bave građevinom, trgovinom, cateringom, oglašavanjem... Specifičnost ovakvog načina "poslovanja" je da je ono prekogranično. Legalnih kompanija koje se koriste u ilegalne svrhe ima u svim zemljama EU, a izvan EU osnivaju se u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji...

Preko legalnih kompanija se tako rade razne prevare, pogotovo one s PDV-om, no koriste se one i za cyber kriminal, seksualno zlostavljanje djece. Europol pojašnjava da se legalne tvrtke koje se bave logistikom i transportom koriste za krijumčarenje drogom, dok se tvrtke koje se bave ugostiteljstvom ili pružanjem turističkih usluga često koriste za krijumčarenje ljudi, trgovinu seksualnim robljem, iznude, trgovinu oružjem, organizirane krađe... Građevinske tvrtke, koriste se za pranje novca, ali i izvlačenje novca iz javnih i državnih poduzeća. Internetske trgovine i društvene mreže se koriste za prevare, cyber kriminal, ali i seksualno zlostavljanje djece.

>> FOTOGALERIJA Od jugoslavenskog arhitektonskog čuda do rugla: Povijest i propast 'letećeg tanjura' u Krvavici