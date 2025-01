EU bi mogao zabraniti platformu X ako se ne bude pridržavala pravila

Europska unija mogla bi novčano kazniti, suspendirati ili čak zabraniti platformu društvenih mreža X ako se ne bude pridržavala pravila Unije, najavio je Stephane Sejourne, izvršni potpredsjednik Europske komisije (EK). On je u intervjuu za France Inter podsjetio da je povjerenica Henna Virkkunen prošli tjedan produbila istragu protiv Elona Muska, vlasnika platforme X, prije poznate kao Twitter.

EU ima pravila koja će se primjenjivati, naglasio je Sejourne, dodavši da će izvješće povjerenice uzeti u obzir sve rasprave koje su se vodile posljednjih tjedana, uključujući i one o Muskovu političkom uplitanju u Europu nakon što je izrazio podršku krajnje desnoj Alternativi za Njemačku (AfD). "Sankcije mogu biti vrlo jake i dosegnuti milijardi eura. U konačnici, to bi moglo dovesti do zabrane platforme X", poručio je Sejourne.

FOTO Trump oduševio u prepunoj areni: Potpisivao dokumente pa publici bacio kemijske olovke