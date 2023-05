Epidemiolog o poplavama: Zbog fekalija može doći do epidemije

Epidemiolog Alen Medić komentirao je sa zdravstvene strane situaciju s poplavama. “Praktički isti dan kad su počele priče s poplavavama kod Gračaca i Obrovca bili smo u kontaktu s njihovim civilnim stožerima i nakon povlačenja vode slijedi nam mehaničko čišćenje područja zato što je za očekivati da je kod isticanja voda iz rijeke, odnosno, velikih površina koje su bile preplavljene, došlo do miješanja te vode s fekalnim vodama i onečišćenjima… Zapravo, ne znamo je li došlo do toga, ali moramo napraviti inspekciju i sanaciju kako ne bi došlo do epidemije. Poslali smo u tu svrhu civilnim stožerima standardnu proceduru da obavijeste stanovnike o tome kako se ponašati i zaštititi. Bitno je što prije vratiti ljude u normalu i da počnu živjeti kao dosad.”

Vodostaj Zrmanje se smirio, no još uvijek postoji mogućnost zaraze. “Ne znamo koliko su se spojila voda iz rijeke s fekalnim vodama i onečišćenjima, osobito kad su u pitanju septičke jame, kojih ima na ovom području mnogo. Ali, opasnosti nema ako se ne pije ta voda. Zato nam je bitno da se ljudi ponašaju u skladu s uputama koje smo im dali”, upozorava epidemiolog Medić.

Medić se osvrnuo na poplava u obrazovnim i predškolskim ustanovama. “Već smo bili u školu, napravljeno je mehaničko čišćenje i uslijedit će protuepidemijska dezinfekcija”, dodao je Medić.

Postoje spekulacije kako je došlo do curenja lož ulja u osnovnoj školi. “S tom situacijom nisam upoznat, ali to je mehaničko onečišćenje i ako netko iz redova civilne zaštite ima tu informaciju, vjerujem da se već reagirali.” dodao je.

