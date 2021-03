Epidemiolog Branko Kolarić: 'Mjere odmah ili će se bolnice opet napuniti'

Iako u Hrvatskoj hara zarazniji britanski soj i unatoč liberalnim mjerama koje traže samo malo veću odgovornost i solidarnost građana, nažalost, te odgovornosti i solidarnosti kod mnogih nema. Zar kafići koji imaju unutarnje terase pune gostiju, a u kojima su otvorene samo jedna ili dvije pregradne stijene, ne znaju što to znači za širenje zaraze? Zašto samo stožeri i struka iz Istarske, Karlovačke, Primorsko-goranske županije upozoravaju da su se ljudi previše opustili, da se virus širi iz škola? Svima je dosta korone i svi se žele opustiti, ali to ne znači da imamo pravo ugrožavati život i zdravlje sugrađana, osobito rizičnih skupina, od djece do starijih.

Kontrole će se pojačati

U čemu je to razlika ako netko s HIV-om ili hepatitisom zbog nemara zarazi drugoga ili ako netko tulumari u zatvorenom prostoru, pa sa simptomima ode u kolektiv? Karlovački liječnici upozorili su u srijedu da su im svi respiratori zauzeti. Infektologinja Vesna Tutek rekla je, iz iskustva s pacijentima i suradnje s epidemiolozima, da su glavni prenosioci zaraze asimptomatski učenici.

Dino Kozlevac, čelnik istarskog stožera, nije se libio reći: “Ljudi su se opustili, događa se da imaju simptome, što me žalosti, a odlaze u javni prostor, puštaju djecu sa simptomima u školu...” Drži da problem nisu toliko terase kafića, već teretane, fitnes i sportski klubovi i škole, koje se zatvaraju. Prije je većina školaraca prebačena na online nastavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a sada će to učiniti i Primorsko-goranska i Istarska županija.

Nasuprot njima, u Zagrebu se problemi ignoriraju. Ignorirali su se i u BiH i Srbiji, pa vidimo do čega je to dovelo.

>> VIDEO Što sve znamo o britanskom novom soju koronavirusa koji je zabilježen i u Hrvatskoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Kod nas je prisutan uzlazni trend zaraženih zaraznijim britanskim sojem, a vani su istraživanja pokazala da su škole mjesta iz kojih se širi zaraza. Istarska županija je dobro postupila prebacivši djecu na online nastavu jer je jedna od mjera sprečavanja širenja zaraze prebacivanje, osobito srednjoškolaca koji koriste javni prijevoz, na online nastavu. Građane treba podsjetiti da ne mogu sa simptomima ići u radni kolektiv, niti slati djecu u školu, prije nego što su testirani. Ako je u Zagrebu prekjučer bilo 30% pozitivnih antigenskih testova, broj zaraženih je veći nego što se pokazuje na PCR testovima. Uzlazni trend se ne može prikriti, na kraju će biti vidljiv po broju teško bolesnih. Ili ćemo s mjerama ići odmah ili možemo čekati da se bolnice napune kao u prosincu – kaže epidemiolog Branko Kolarić.

Premijer poziva građane na odgovornost uz riječi da će sutra Nacionalni stožer govoriti što se može učiniti u nekim županijama. Što će se tražiti od županijskih stožera i slijede li jače kontrole u ugostiteljskim objektima?

– Kontrole će se pojačati, a od županijskih stožera tražit ćemo da se maksimalno angažiraju jer najbolje znaju situaciju na svom području. Svima nam je cilj smanjenje broja zaraženih zbog zaštite zdravlja građana i turističke sezone – kaže šef Stožera Davor Božinović.

Preispitati stavove

Ozren Polašek, član Vladina Znanstvenog savjeta, drži da je rast broja zaraženih posljedica više stvari, uz usporedno širenje novih sojeva i popuštanje mjera.

– Neke županije su situaciju shvatile ozbiljno i počele uvoditi strože mjera, no čini se da se druge još nadaju da je ovo samo blagi porast koji neće dovesti do znatnijih problema, koji nije ni blizu situacije iz studenoga i prosinca. To nam ne smije biti smjernica jer smo tada zabilježili najveći porast broja umrlih od 2. svjetskog rata. Slijedimo li iskustva drugih zemalja, možemo očekivati novi porast i kod nas. I zato, nažalost, u ovom trenutku moramo biti spremni na uvođenje novih mjera. Njihov opseg ovisit će o dinamici rasta epidemije, a već sad možemo osnažiti osobnu zaštitu kako bismo smanjili rizik širenja epidemije. S obzirom na nove sojeve, vrijeme je da preispitamo i promijenimo sadašnje stavove, posebice osnažimo sustav testiranja i nadzora, kako ne bismo za nekoliko tjedana bili u uvjetima širokog lockdowna – upozorava Polašek.