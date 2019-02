Emotivna ispovijest slovenske učiteljice: Volim svoj život, ali ne želim umirati na rate

Volim svoj život. Sve bih još jednom ponovila. No, ne želim umirati na rate, među tuđim ljudima. Zato sam izabrala vas da mi u tome pomognete”. Napisala je to 61-godišnja umirovljena učiteljica Alenka Čurin-Janžekovič iz sela Zagorje, u slovenskoj općini Sveti Tomaž, u pismu švicarskoj organizaciji Dignitas koja se nalazi pokraj Züricha. To pismo zapravo je molba da joj pomognu da – umre.

Dignitas koji se reklamira pod sloganom “Živjeti dostojanstveno – umrijeti dostojanstveno”, osnovan je 1998. i svojim “klijentima” omogućava potpomognuto samoubojstvo koje je u Švicarskoj legalno pod određenim uvjetima. Danas u 70-ak država imaju oko 7100 članova. Među njima je i Alenka koja je platila članarinu i dobila “zeleno svjetlo” za prvi razgovor s liječnikom koji će joj propisati recept, smrtonosnu dozu lijekova.

