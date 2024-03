Električni auto nekontrolirano ubrzavao, Britanac proživljavao pakao: 'Stiskao sam kočnice, ništa se nije događalo'

U glavi sam razmišljao kako ću razbiti auto te da ću ja poginuti ili ću ubiti nedužnu osobu - ovako je Britanac Nathan Owen (31) opisao horor koji mu se dogodio kada se na autocesti vraćao kući s prvog radnog dana na novom poslu. On je vozio električni Jaguar I-Pace koji je počeo nekontrolirano ubrzavati te nije reagirao na pokušaje Owena da ga zaustavi. Sve je završilo tako da ga je zaustavila skupina policijskih automobila koja ga je okružila.

Owen je za Daily Mail ispričao kako se vraćao s posla u Ormskirku kod Liverpoola te da je na autocesti pokušao prestići drugi automobil i tada je došlo do problema.

- Auto je doslovno sam počeo ubrzavati. Nisam mogao pritisnuti kočnice. Brzina je išla prema 160 kilometara na sat - rekao je dodajući kako se na kontrolnoj ploči pojavilo upozorenje da je došlo do kvara akumulatora na automobilu.

- Pokušavao sam pritisnuti kočnice, ali ništa se nije događalo - rekao je i objasnio kako je onda odlučio nazvati policiju i kazati im što se događa. Owen je idućih 35 minuta proveo okružen policijskim vozilima koji su ga pratili niz autocestu. Policajac s kojim je razgovarao rekao mu je da se pomakne na zaustavnu traku te upali sva četiri žmigavca i da se drži dalje od drugih automobila. Policija je zatvorila dva traka autoceste kako bi ga uspjeli što sigurnije spasiti. Owen je rekao i kako je bilo zastrašujuće udarati u policijske automobile pri tako visokoj brzini. Strah ga je bilo da ne ubije nekoga od njih. Kazao je kako se osjećao užasno i da su drugi vozači gledali u njega zbog čega se osjećao 'kao kriminalac u velikoj policijskoj potjeri.

