El Chapova supruga – bivša misica koja je odrasla uz poslove kartela

Tona marihuane, pet kilograma kokaina, oko kilogram heroina i petstotinjak grama metamfetamina. Količina je to droge koju većina manjih, pa čak i srednje jakih dilera vjerojatno neće vidjeti u vrijeme cijele svoje kriminalne karijere. S druge strane, ti narkotici, čija se vrijednost procjenjuje na oko 12 milijuna kuna, tek su kap u moru unutar carstva koje je desetljećima stvarao bivši meksički kralj droge Joaqin El Chapo Guzman. Ali i ta kap bila je dovoljna kako bi američke vlasti prije dva dana na aerodromu Dulles u Virginiji, nedaleko od Washingtona, uhitile Chapovu suprugu Emmu Coronel Aispuro (31). Bivšu manekenku, kojom se El Chapo oženio 2007. nekoliko dana nakon što je postala punoljetna, osim za šverc terete i za to što je, kako se sumnja, pomogla organizirati suprugov bijeg kroz 1,5 kilometara dugačak tunel iz meksičkog zatvora Altiplano u srpnju 2015.

Otac nižerangirani pukovnik kartela

Ministarstvo pravosuđa SAD-a objavilo je da je Emma Coronel surađivala s El Chapovim sinovima u organiziranju bijega. Najprije su kupili zemljište u blizini zatvora, nakon čega su nabavili oružje i oklopni kamion, u koji je bivši šef najjačeg meksičkog kartela – Sinaloe – trebao ući čim izađe iz tunela koji su drugi tjednima kopali do njegove ćelije. Međutim, da bi uspjeli probiti točan put do njegove ćelije, bio im je potreban GPS uređaj koji se moralo prokrijumčariti u njegovu ćeliju kako bi im služio kao orijentir. Coronel se osobno pobrinula za taj dio tako da je Chapu tijekom jednog od susreta s njim prošvercala tzv. pametni sat koji je u sebi imao GPS. El Chapo je tada na opću sramotu meksičkih vlasti uspio pobjeći, ali ponovno je uhićen pola godine kasnije, u siječnju 2016. Coronel je, kako tvrde istražni organi SAD-a, tada sudjelovala i u planiranju drugog bijega iz zatvora koji se ipak nije dogodio jer je šef Sinaloe izručen SAD-u početkom 2017. te zatim 2019. i osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu plus 30 godina.

Koliko se Emmu Coronel u cijeloj ovoj priči uopće išta pitalo, možemo samo nagađati, ali vrlo je vjerojatno da je odgovor – malo. Kako joj je životni put praktički bio predodređen već kad je imala samo 17 godina, svjedoči i priča o tome kako su se ona i El Chapo upoznali. Njezin otac Ines Coronel Barreras bio je jedan od nižerangiranih pukovnika u kartelu Sinaloa, a njegova baza nalazila se u Canellasu, gradiću koji se nalazi u tzv. Zlatnom trokutu između Sinaloe, Duranga i Chihuahuae. Mjestašce je to u kojem živi tek nešto više od dvije tisuće ljudi, a 2006. tamo je poslovno stigao i sam El Chapo. Kako to obično biva, u mjestu je priređena velika zabava na kojoj se jelo, pilo i plesalo uz mariache, a prema lokalnim običajima pravilo je da, kao i primjerice na našim svadbama, svi plešu sa svima. Tako je u jednom trenutku i El Chapo zamolio za ples tada 17-godišnju Emmu, koja mu je zbog svoje ljepote zapela za oko. Ona ga nije mogla odbiti, a nakon tog plesa navodno se više nisu vidjeli nekoliko mjeseci. Iako se susret opisuje kao slučajan, upravo je Emmin otac bio taj koji je svom šefu El Chapu skrenuo pažnju na svoju kćer. El Chapo se otprilike pola godine nakon tog susreta vratio u Canellas upravo na dan kad se u mjestu održavao izbor ljepote na kojem je sudjelovala i Emma.

Razgovor sa sucima izbora za miss

Šef Sinaloe u grad je umarširao na motociklu s još tristotinjak ljudi u pratnji, a tog dana nakratko je porazgovarao i sa sucima natjecanja. Ne treba napominjati da je nakon tog razgovora Emma proglašena pobjednicom. Nakon tog su se nastavili viđati te su ubrzo potom i vjenčali, a 2011. dobili su blizanke koje su rođene u Kaliforniji. Upravo je Chapo inzistirao na tome da budu rođene u SAD-u kako bi im život kasnije bio lakši. I s pravne strane to nije bio nikakav problem jer je i sama Emma rođena u Kaliforniji te uz meksičko posjeduje i američko državljanstvo. A upravo je u SAD-u El Chapova supruga provodila gotovo sve svoje vrijeme nakon što je šef Sinaloe tamo premješten 2017. Dolazila je na svako njegovo suđenje, čak i slušala čitanja transkripata poruka i razgovora koje je razmjenjivao s brojnim ljubavnicama, kao i detaljne opise nekih svjedoka o tome kako je silovao 13-godišnje djevojčice. Uvijek je govorila da je on dobar čovjek od kojeg su mediji napravili antijunaka. Pokrenula je modnu kuću koju je nazvala po suprugu, a na odjeću je stavljala njegov lik. Tijekom suđenja iskoristila je trenutak i počela se promovirati na društvenim mrežama, danas na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja. Činilo se da želi živjeti normalan život, ali to nije bilo moguće od onog trenutka kada je prvi put zaplesala s El Chapom. Ples je to koji ju je doveo do ćelije i, potencijalno, dugogodišnje robije.