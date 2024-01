Ekvador utonuo u kaos, predsjednik u borbu protiv gangstera šalje čak i vojsku

Ekvador je proglasio stanje “unutarnjeg oružanog konflikta” i naredio vojsci i sigurnosnim službama da neutraliziraju kriminalne skupine koje su zemlju bacile u neviđeni kaos. Predsjednik Daniel Noboa odlučio je suzbiti ekstremno nasilje bandi koje je kulminiralo u posljednjih nekoliko dana. Skupina naoružanih gangstera upala je u televizijsku postaju tijekom prijenosa uživo, niz bandi pokrenuo je pobune u zatvorima diljem zemlje, a izvan njih su oteli i ubili više policajaca. Ekvador je praktički potonuo u anarhiju, dok predsjednik obećava da će nasilnicima stati na kraj zbog čega je i uveo vrlo oštre mjere.

Kriminalci bježe iz zatvora

Najnoviji val nasilja započeo je nakon što je predsjednik Noboa uveo izvanredno stanje u zemlji jer je u nedjelju iz svoje zatvorske ćelije nestao šef bande Los Choneros Adolfo Macias. Jedan od najmoćnijih gangstera u zemlji, Macias (44) je od 2011. služio 34-godišnju kaznu zatvora u Guayaquilu, najmnogoljudnijem gradu u zemlji i ekonomskoj prijestolnici Ekvadora, i mnogi vjeruju da je pobjegao iz zatvora, što je već jednom 2013. uspio napraviti.

VIDEO Policijski upad u televizijsku postaju u Ekvadoru i oslobađanje taoca

Kako bi zastrašile javnost i državu koja im želi stati na kraj, bande su krenule u akciju. Izvještaji iz zemlje govore o eksplozijama, pljačkama, pucnjavi te pobunama u zatvorima – umrlo je najmanje osmero ljudi u Guayaquilu u utorak, dok je u gradu Nobolu ubijeno dvoje policajaca. Bande su također i otele sedmoricu policajaca, od kojih su trojica poslije oslobođeni. Kriminalne su skupine pokrenule pobunu u više zatvora, i u mnogima su uspjele oteti čuvare. Kriminalci u zatvorima koje praktički kontroliraju drže zatočeno još čak 139 zatvorskih čuvara, a tek ih je 11 oslobođeno. U cijelom kaosu još je jedan utjecajni gangsterski lider uspio pobjeći.

Mnogo je međunarodne pažnje bilo usmjereno na upad skupine gangstera na televiziju TC Television u Guayaquilu koji se dogodio u utorak. Ekvadorci su šokirano mogli gledati kako u prijenosu uživo maskirani i naoružani ljudi naređuju zaposlenicima televizije da legnu na pod. Prijenos je trajao 20 minuta, a čuli su se pucnji i povici. Televizija se emitira na nacionalnoj razini, a napadači su u zgradu upali kroz recepciju. Policija je poslije rekla da je uhitila 13 napadača i oslobodila sve zatočene zaposlenike televizije. No, cijela se zemlja mogla u televizijskom prijenosu uživo uvjeriti koliko je stanje u Ekvadoru nesigurno.

– Stvorili su val nasilja kako bi uplašili stanovništvo – rekao je zapovjednik vojske admiral Jaime Vela. Državne vlasti tvrde kako su bande odlučile napasti jer reagiraju na plan vlade da sagradi nove zatvore za najteže kriminalce u koje bi prebacile najopasnije gangstere.

Nakon što je Macias pobjegao iz zatvora, vlada je najprije proglasila izvanredno stanje, ali je u međuvremenu još povećala razinu opasnosti. Dvadesetak kriminalnih skupina država je proglasila terorističkim organizacijama, a u sklopu proglašenja “unutarnjeg vojnog sukoba” predsjednik je mobilizirao vojsku i sve gangstere proglasio vojnim metama. Predsjednik smatra da treba neutralizirati “transnacionalni organizirani kriminal, terorističke organizacije i neprijateljske nedržavne aktere”. Smatra se da je povećanje nasilja u Ekvadoru povezano s borbom stranih i domaćih narkokartela za kontrolu nad određenim rutama za krijumčarenje i prodaju kokaina. Susjedni Peru također je poslao dodatne vojne i policijske snage na granicu s Ekvadorom kako bi suzbile eventualno prelijevanje nasilja iz te zemlje. Izvanredno stanje Peru je proglasio na područjima uz granicu, a mobilizirana vojska trebala bi pomagati policiji.

I dok su neke zemlje u Latinskoj Americi postale odavno globalno poznate po sličnim događajima i općoj nesigurnosti, u Ekvadoru je to novi fenomen. Zemlja je, naime, donedavno bila drastično mirnije mjesto. Unatoč tomu što je smješten između Kolumbije i Perua, dvije zemlje koje su među najvećim proizvođačima kokaina na svijetu, Ekvadorci su prije bili naviknuti na mnogo mirniji život. No, to se promijenilo.

VIDEO Nakon 12 godina u zatvoru: Pobjegao šef notorne bande u Ekvadoru

– Nikada nismo vidjeli ovako nešto. Uvijek smo se definirali kao oaza mira. No, mogli smo vidjeti da to stiže – rekao je Guardianu Fernando Carrión, sigurnosni stručnjak iz glavnog grada Quita. Koliko se stanje rapidno pogoršalo u vrlo kratkom roku jasno svjedoče brojke: na sto tisuća stanovnika u zemlji je 2017. bilo pet ubojstava. Sada ta brojka iznosi 46, što znači da je 2023. bila najnasilnija godina u povijesti Ekvadora, rekao je Carrión. Prema službenim podacima, broj ubojstava u zemlji 2023. dosegao je osam tisuća, što je gotovo dvostruko više nego 4500 samo godinu prije. Drugim riječima, mjereno po broju ubojstava, Ekvador je skoro dvostruko nesigurniji nego samo godinu prije, i čak devet puta strašnije mjesto nego nedavne 2017. godine. Za usporedbu, dok je u Ekvadoru stopa ubojstava na sto tisuća stanovnika 46, u Sjedinjenim Državama iznosi 5,5, a u Hrvatskoj 0,8. Mjereno po broju ubojstava, dakle, život je za stanovnike Ekvadora ugrubo 60 puta nesigurniji nego za građane Hrvatske.

Kopiranje Bukelea

U borbi protiv gangstera, predsjednik Ekvadora Noboa najavio je da će implementirati metode koje je u Salvadoru već uveo tamošnji predsjednik Nayib Bukele koji je postao globalno poznat po svojim akcijama suzbijanja bandi. Zbog toga je broj ubojstava u Salvadoru rapidno pao – od 2015. do 2023. za čak 92%. Bukele je uveo kontroverzne metode i pobacao osumnjičene članove bandi u zatvore, ne prepoznajući njihova prava u mnogim slučajevima, ali mnogi stanovnici Salvadora pa i šire regije pozdravili su te poteze zbog rapidnog povećanja sigurnosti. Ekvador po uzoru na njega planira izgraditi dva nova zatvora maksimalne sigurnosti, a čak je unajmio i istu kompaniju koja ih je gradila u Salvadoru.