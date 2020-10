EK će pisati ministru Božinoviću o izvješću o nasilju nad migrantima

Europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson namjerava poslati pismo hrvatskom ministru unutarnjih poslova u kojem će tražiti da se ispitaju zadnja izvješća o nasilnom vraćanju migranata od strane hrvatske policije.

"Postoji namjera da se pošalje pismo hrvatskom ministru unutarnjih poslova s upitom o posljednjim izvješćima i incidentima, kao i da se pozovu hrvatske vlasti da također nastave s provedbom neovisnog mehanizma praćenja, koji je uspostavila Hrvatska uz financijsku pomoć Europske komisije", izjavio je u petak na konferenciji za novinare glasnogovornik Komisije Adalbert Jahnz.

Jahnz je ponovio najavu povjerenice Johansson da će detaljno razgovarati o tome pitanju s hrvatskim vlastima.

Povjerenica Johansson je u četvrtak preko Twittera reagirala na izvješće Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) o nizu brutalnih postupanja na bosansko-hrvatskoj granici između 12. i 16. listopada.

"Vrlo je ozbiljno to izvješće. Planiram temeljitu raspravu s hrvatskim vlastima o tim i drugim izvješćima o kršenju temeljnih prava. Također ću razgovarati o daljnjem razvoju mehanizma za nadzor koji je Hrvatska uspostavila uz financijsku pomoć Komisije. Hrvatske vlasti su se obvezale da će ispitati izvješća o maltretiranju na svojim granicama, pozorno pratiti situaciju i izvještavati Komisiju o napretku", napisala je povjerenica Johansson.

1/4 I received the @DRC_ngo report presented as evidence of push-backs and inhuman and degrading treatment of people at the Croatian border with Bosnia and Herzegovina. I am taking these reports very seriously....