Dva njemačka borbena zrakoplova snimljena kako prenose nuklearne bombe

U zračnoj bazi Edwards u Kaliforniji nedavno su primijećena dva njemačka borbena zrakoplova kako prenose nuklearnu bombu ispod trupa. Naime, fotografije su objavljene na društvenim mrežama, a prikazuju mlažnjak opremljen trenažerom za nuklearnu bombu B61-12, neeksplozivnom verzijom oružja koje se koristi za obuku. Ta nuklearna bomba je najnovija varijanta u obitelji B61 te ima eksplozivnu snagu do 50 kilotona TNT-a.

Guess we know why the Germans are in town (at least partially)



Luftwaffe Tornado 98+59 as EDGE02 with what appears to be a B61-12, returning to Edwards last week pic.twitter.com/jDzTdIU7cn