Duterte izazvao kontroverzu: 'Bog je glup'

Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte izazvao je kontroverzu u svojoj većinski katoličkoj zemlji kazavši za Boga da je "glup", no njegov glasnogovornik branio ga je u ponedjeljak kazavši da je to njegovo osobno mišljenje.

Duterte je to izjavio u petak navečer tijekom govora u svojem rodnom gradu Davau na jugu zemlje, dovevši u pitanje Božju logiku u biblijskoj priči o stvaranju Adama i Eve.

"Adam je jeo sa stabla spoznaje dobra i zla, tada je rođena zloća. To je taj glupi Bog?", rekao je. "Kučkin sin je glup ako je to bilo tako. Stvorio si nešto savršeno i tada smislio događaj koji će dovesti u napast i uništiti kvalitetu tvojeg djela."

Duterte je također doveo u pitanje obrazloženje istočnog grijeha, kazavši: "To je bilo djelo vašeg oca i majke, vi niste još bili rođeni, ali sada imate istočni grijeh. Kakva je to religija? To ne mogu prihvatiti."

Njegov glasnogovornik Harry Roque zatražio je u ponedjeljak od javnosti da prihvati da je Duterte sklon oštrom jeziku kada izražava svoja uvjerenja.

"To je predsjednikovo osobno uvjerenje", rekao je. "Slobodni smo vjerovati religiji i slobodni smo ne vjerovati. Predsjednik ima vlastita duhovna uvjerenja."

"Ne možemo kriviti predsjednika ako nije licemjer i trebali bismo to prihvatiti jer čak i dok je bio samo kandidat, to nikada od nas nije skrivao", rekao je.

Duterte je već prije kritizirao Katoličku Crkvu na Filipinima, gdje su više od 80 posto stanovnika praktični vjernici, prozivajući svećenike zbog optužbi za korupciju i spolno zlostavljanje.