Dugo su mu se smijali: Most Drava premašio je Pelješki za stotinu metara!

Pelješki most svakako je najimpozantniji u Hrvatskoj, no sa svoja 2404 metra nije i najduži. Premašio ga je most Drava u sklopu koridora 5C, i to za čak stotinu metara.

Godinama je novi most na Dravi, u Petrijevcima nadomak Osijeka izazivao čuđenje, pa čak i podsmijehe jer to je velebno zdanje, kada je dovršeno 2016., vodilo – ravno u polje. Most Drava najduži je, inače, ovješeni most u Hrvatskoj, proteže se na 2507 metara, a danas od njega vodi i cesta prema Baranji koja poprima završne obrise.

Treći najduži hrvatski most jest onaj koji spaja otok Krk s kopnom. Krčki most dužine je 1430 metara, a otvoren je u srpnju 1980. godine. Isticao se svojim armiranim betonskim lukom od kopna do otočića Sveti Marko, raspona 390 metara, što ga je u vrijeme gradnje činilo najvećim takvim na svijetu. Zbog udara bure nerijetko je zatvoren za promet teretnih vozila, a velika je prijetnja tome mostu i sol.

Domovinski most u Zagrebu proteže se na 840 metara, a preko Save spaja prigradska naselja s Radničkom cestom. Prva su vozila njime prošla 2007. godine. Most dr. Franja Tuđmana, prijašnji Most Dubrovnik, dugačak je 518 metara i povezuje dvije obale zaljeva Rijeke dubrovačke. U nazivu je primjetna nestandardna deklinacija imena Franjo, tipična za dubrovački kraj. Šibenski most dug je 390 metara, a otvoren je točno na današnji dan 1966. godine.

