Više mu se ne smiju: Most Drava duži je od Pelješkog i među najljepšima u RH

Godinama je novi most na Dravi u Petrijevcima nadomak Osijeka, u sklopu Koridora 5C, izazivao čuđenje, pa čak i podsmijehe u javnosti, jer to je velebno zdanje, kada je dovršeno 2016., vodilo – ravno u polje. Most Drava najduži je, inače, ovješeni most u Hrvatskoj, nadmašio je i Pelješki, a danas od njega vodi i cesta prema Baranji koja poprima završne obrise. Kolona vozila, u kojoj su bili i ministri, čelnici HAC-a i lokalne vlasti, zaputila se jučer na prvu vožnju trasom Koridora 5C od Osijeka prema Belom Manastiru, a putem je prošla i preko spomenutog mosta.